Keine Entschädigung für Brustimplantate aus billigem Silikon

Bis heute spürt Ursula Kamprath ihre Narben am Oberkörper. Nach einer Brustkrebs-Operation waren der früheren Chefsekretärin aus Sommerhausen bei Würzburg Implantate eingesetzt worden. Bei einer Routinekontrolle wird festgestellt, was kurz zuvor schon durch die Medien ging. Eines ihrer Implantate ist gerissen, das Silikon hatte sich im ganzen Oberkörper verteilt.

Billig-Silikon musste in mehreren Operationen entfernt werden

Die Firma PIP aus Frankreich hatte jahrelang Millionen von Brustimplantaten hergestellt. Diese waren aber nicht mit hochwertigem, medizinisch zugelassenem Silikon gefüllt worden. PIP hatte Gel verwendet, das sonst in der Industrie eingesetzt wurde. Etwa jedes zweite dieser Silikonkissen platzte in den folgenden Jahren im Körper von Frauen. Das flüssige Gel verteilte sich im Körper und verwuchs zum Teil mit dem Gewebe. Schätzungsweise 400.000 Frauen weltweit trugen deswegen gesundheitliche Schäden davon. Bei Ursula Kamprath waren mehrere Operationen notwendig, um das Silikon zu entfernen. Zwei bis drei Jahre lang musste sie immer wieder zum Spezialisten. Die private Krankenkasse kam zwar für die Kosten der Behandlung auf. Doch für die Schmerzen und den Ärger haftet niemand.

Patientin aus Franken wartet vergeblich auf Entschädigung

Der Gründer des Skandal-Unternehmens, Jean Claude Mas, wurde im Mai 2016 im französischen Aix-en-Provence zu vier Jahren Haft verurteilt. Seine Firma war allerdings bereits im Jahr 2010 insolvent gegangen. Geld für Schadenersatz war hier nicht zu holen. Ursula Kamprath verklagte den Mediziner, der ihr die PIP-Implantate eingesetzt hatte. Ihr werden 20.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Doch gezahlt hat der Mediziner nie. "Seine Adresse war nicht auffindbar. Wir haben alles versucht, ihn ausfindig zu machen", sagt Ursula Kamprath resigniert.

Brustimplantate wurden nie vom TÜV geprüft

Rund 150 betroffene Frauen aus Deutschland und mehrere tausend Frauen weltweit verklagen in einer Sammelklage den TÜV Rheinland. Er hatte die Firma immer wieder zertifiziert, obwohl die Implantate selbst nie geprüft wurden. Kontrolliert wurde nur das Qualitätsmanagement der französischen Firma, die Bücher also. Hätte den Prüfern auffallen müssen, dass die Menge des gelieferten, hochwertigen Silikons für die Menge der produzierten Implantaten nie ausgereicht hätte? Die Klage der betroffenen Frauen geht in Deutschland und Frankreich durch alle Instanzen, bis hoch zum Europäischen Gerichtshof.

TÜV Rheinland muss Schadenersatz zahlen, aber nur in Frankreich

Der TÜV hätte die Herkunft der Materialien überprüfen müssen, urteilte zuletzt im Februar ein Berufungsgericht im französischen Aix-en-Provence. Es sprach rund 13.500 Frauen Schadenersatz zu. Bei einer vorinstanzlichen Verhandlung hatte das Gericht in Frankreich eine Summe von 3.000 Euro für die Frauen festgelegt. Für Frauen, die in Deutschland bereits Klage eingereicht hatten, gilt dieses Urteil nicht. In Deutschland urteilte der Bundesgerichtshof im Juni 2017, der TÜV müsse nicht haften. "Diesen Tag werde ich nicht vergessen, weil ich das so ungerecht fand" sagt Ursula Kamprath. Der TÜV argumentierte, von der Firma selbst getäuscht worden zu sein.