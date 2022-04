Kommentar: Keine Impfpflicht – Ein Fest für das Virus

Jeden Tag sterben in Deutschland immer noch über 300 Menschen im Zusammenhang mit Corona. Das ist in etwa ein Flugzeugabsturz – jeden Tag. Über zweieinhalb Millionen Menschen über 60 sind bisher komplett ungeimpft. Insgesamt ist mehr als ein Zehntel der deutschen Bevölkerung nicht geimpft und dadurch dem Virus schutzlos ausgeliefert.

Dem Gesundheitssystem droht ein neuer Belastungstest

Um gut in den nächsten Pandemie-Herbst zu kommen, muss die Zahl der Geimpften steigen. Sonst kommt das Gesundheitssystem bei steigenden Infektionszahlen schnell wieder an seine Belastungsgrenzen. Impfungen könnten das verhindern. Denn sie sind der wirksamste Schutz gegen schwere Verläufe von Covid 19. Sie schützen vor Krankenhausaufenthalten, vor Beatmung und vor Tod.

Ein Signal pro Corona-Impfung ab 18 wäre sinnvoll gewesen

Deshalb wäre es sinnvoll gewesen, zumindest kurzfristig mit einer Impfpflicht das Signal zu geben: Impfen ist gewünscht, Impfen schützt – und wer es nicht tut, der muss mit Konsequenzen rechnen.

Natürlich wäre es schöner, Menschen nur mit Argumenten zu überzeugen. Mehr Impfangebote, verpflichtende Beratung, bessere Informationskampagnen – all das hat gefehlt. Und es wäre dringend geboten, all diese Dinge jetzt, und zwar sofort, auf den Weg zu bringen. Bis dahin aber wäre eine allgemeine Impfpflicht und zwar für alle Menschen ab 18 richtig und sinnvoll gewesen.

Der Druck auf die Unentschiedenen fehlt

Sie hätte einige unter Druck gesetzt, die bisher einfach nachlässig waren. Sie hätte es Unentschiedenen leichter gemacht, sich jetzt doch impfen zu lassen und das nicht einmal selbst entscheiden zu müssen. Und sie hätte gezeigt: Es ist gesellschaftlich gewollt.

Untersuchungen haben in den letzten zwei Jahren gezeigt: Menschen halten sich am ehesten dann an Regeln, wenn sie für alle gelten. Die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen schwand immer dann, wenn die Länder ihr eigenes Corona-Süppchen kochten und überall etwas Anderes galt. Aus diesem Grund gab es auch die heftige Kritik an der berufsbezogenen Impfpflicht. Bestimmte Gruppen fühlten sich dadurch stigmatisiert.

Eine Chance wurde vertan

So wäre es auch mit einer Impfpflicht für über 60Jährige vermutlich gekommen. Es wäre das Signal gewesen: Für euch sind wir jetzt nicht mehr solidarisch, schützt euch gefälligst selbst. Eine allgemeine Impfpflicht ab 18 - für einen bestimmten Zeitraum – wäre ein klares Signal für alle gewesen. Die gescheiterte Impfpflicht ist eine vertane Chance: politisch, medizinisch und gesellschaftlich.