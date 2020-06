Kein Verfahren im Mordfall Palme: Viele Schweden unzufrieden

"Weil er gestorben ist, kann ich ihn nicht anklagen", sagte Staatsanwaltschaft Krister Petersson, als er nach 34 Jahren den mutmaßlichen Mörder von Schwedens Ministerpräsident Olof Palme präsentierte: Stig Engström.

Hass auf die Politik des Sozialdemokraten als Motiv

Der damals 52-jährige war am Tatort, als Palme am 28. Februar 1986 erschossen wurde. Engström gab an, er habe versucht, den Ministerpräsidenten wiederzubeleben und den Attentäter verfolgt. Obwohl er als unglaubwürdig eingestuft wurde, untersuchte ihn die Polizei nicht weiter. Stattdessen wurde ein Drogensüchtiger zunächst für den Mord an Palme verurteilt, später mangels Beweisen aber wieder freigesprochen. Laut Staatsanwaltschaft sei Engström ein entschiedener Gegner der linken Politik Palmes gewesen. Außerdem sei er zuvor beim Militär gewesen, war Mitglied eines Schützenvereins und hatte ein Alkoholproblem.

Vieles bleibt unklar

Doch vielen reichen diese Hinweise nicht aus. Der dänische Buchautor Thomas Ladegaard, der 2016 über den Fall Palme geschrieben hatte, zeigte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur enttäuscht. Die Staatsanwaltschaft habe weder Beweise, noch neue Zeugenaussagen, mögliche Motive oder Handlungsverläufe gezeigt. Er glaube nicht. dass die schwedische Öffentlichkeit diese Geschichte akzeptieren werde. Und weil der tatverdächtige Engström bereits im Jahr 2000 verstarb, wird der Fall auch juristisch ungeklärt bleiben.

Palmes Sohn glaubt an Erkentnisse der Ermittler

Mårten Palme, der Sohn des Opfers, zeigte Verständnis dafür, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Im schwedischen Radio stellte er sich außerdem hinter die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft. Er glaube, dass Engström der Schuldige ist. "Aber leider gibt es keinen abschließenden Beweis, damit man mit hunderprozentiger Sicherheit sagen kann, dass er es gewesen ist.", sagte Palme