"Kein Sozialdemokrat mehr": Wie die SPD Schröder loswerden will

Gerd Hühnlein, 75, früher Handwerker, heute Rentner, ist als bayerisches SPD-Mitglied Leid gewohnt. Auf dem Land wäre es manchmal viel einfacher gewesen, konservativ zu sein, sagt Hühnlein. Er habe aber stets zur SPD gestanden. Auch zu Schröder, als der in Kulmbach einen Wahlkampfauftritt hatte, als er mit Blick aufs Kanzleramt rief: "Ich will hier rein!" "Da konnte man für den Mann noch Sympathien haben", sagt Hühnlein. Und heute? Steht er "voll dazu, dass wir den Schröder rausschmeißen."

SPD-Ortsvereinstreffen im Wirtshaus Spinnstube in Mainleus Oberfranken. Offiziell soll es um die neue Homepage gehen. Aber seit die Mainleuser SPD-ler einen Antrag auf Parteiordnungsverfahren gegen Schröder gestellt haben, geht es oft um den Ex-Kanzler. Die SPD Mainleus ist einer von drei Antragstellern aus Bayern, die Schröder die Mitgliedschaft entziehen wollen.

SPD Mainleus ist sich einig, Bayern-SPD ist zurückhaltend

Man werde ja auch beim Bäcker oder Metzger angesprochen: "Was macht denn da euer Schröder schon wieder?", begründet Peter Wiesenmüller, Vorsitzender der SPD-Ortsgruppe, die frühe Antragstellung Ende März. Die Entscheidung sei schnell und einstimmig gewesen, ergänzt Sabrina Riederer, die stellvertretende Vorsitzende: "Weil jeder der Meinung ist, dass der Schröder, so wie er sich jetzt verhält, kein Sozialdemokrat mehr ist."

Die Chefs der Bayern-SPD, Ronja Endres und Florian von Brunn, halten sich mit ihrer Position dagegen bedeckt. Schriftlich teilen sie dem BR mit, sich zu den Vorgängen um Herrn Schröder nicht zu äußern. Man halte es aber "für richtig, dass zeitnah in einem Verfahren geprüft wird, ob das Handeln von Gerhard Schröder noch im Einklang mit den Werten der SPD ist".

14 Anträge auf Ausschluss bundesweit

So sehen das derzeit viele Sozialdemokraten: Aus der ganzen Bundesrepublik sind 14 Anträge auf Eröffnung eines Parteiordnungsverfahrens gegen Schröder eingegangen. Gesammelt werden sie bei der Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover. Denn Schröder ist Mitglied im SPD-Ortsverein Hannover-Oststadt/Zoo. Die Schiedskommission teilt mit, das Verfahren sei eröffnet. Es soll nun eine mündliche Verhandlung vorbereitet werden.

Scholz und Esken kritisieren Schröder offen

Wie genau die Anträge zum Parteiausschluss begründet sind, unterliegt laut SPD-Schiedsordnung der Verschwiegenheit. Aber sie dürften zumindest Ähnlichkeiten mit dem haben, was führende Sozialdemokraten seit Wochen offen aussprechen. Bundeskanzler Scholz forderte Schröder am Montag im ZDF-Interview auf, seine Posten bei russischen Staatskonzernen abzugeben. Es sei "völlig unvertretbar, spätestens seit dem Kriegsbeginn unmöglich, dass der frühere Bundeskanzler diese Aufgaben weiter wahrnimmt", sagte Scholz. SPD-Chefin Saskia Esken wird deutlicher: Schröder zeige parteischädigendes Verhalten. In der Parteiausschluss-Frage sei für sie die Entscheidung klar.

Schiedsgerichte entscheiden über den Ausschluss

Aber nicht Parteichefs entscheiden, ob ein Mitglied gehen muss, sondern innerparteiliche Schiedskommissionen. Letzte Instanz ist die Bundesschiedskommission. Dieser Kommission bei der SPD gehörte der saarländische Verfassungsgerichtspräsident Roland Rixecker als Vize-Vorsitzender an. Er begleitete den Ausschluss Thilo Sarrazins, jahrelang Finanzsenator in Berlin. Sarrazin waren rassistischer Äußerungen vorgeworfen worden. Nach zähem Ringen wurde Sarrazin nach zehn Jahren im dritten Verfahren aus der SPD ausgeschlossen.

Wie wahrscheinlich ist ein Ausschluss Schröders?

"Es muss ein erheblicher Verstoß gegen die Grundwerte und Grundüberzeugungen der Partei vorliegen", sagt Rixecker. Und den sieht er gegeben: Die Äußerungen Schröders in den letzten Wochen könnten einen Verstoß erfüllen. Wegen einer Freundschaft, so wie zwischen Schröder und Putin, könne niemand aus einer Partei ausgeschlossen werden, sagt Rixecker. Etwas anderes sei Schröders wirtschaftliche Betätigung. Schröder mache sich zu einer Art "wirtschaftlichem Söldner von Herrn Putin", während Putin verantwortlich für Kriegs- und Völkerrechtsverbrechen sei. Hinzu kämen Aussagen Schröders, dass Putin nicht für die verbrecherischen Akte beispielsweise in Butscha verantwortlich sei. Das wiege schwer, sagt der Jurist Rixecker.

Schröder ist schon seit Ende seiner Bundeskanzlerzeit in Russland engagiert. Noch 2005 war er bei der Pipeline-Gesellschaft Nord Stream eingestiegen. Zudem ist er Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energieriesen Rosneft und im zuständigen Handelsregister nach wie vor als Verwaltungsratspräsident der Nord Stream 2 AG eingetragen. Schröder ist für den Aufsichtsrat der russischen Gas-Firma Gazprom nominiert.

Wie lange wird das Verfahren dauern?

Wie lange das Verfahren gegen Schröder dauern wird, ist derzeit offen. Es hängt auch davon ab, wie weit der Jurist Schröder bei seiner Verteidigung gehen wird. Sollten die parteiinternen Kommissionen sich für einen Ausschluss entscheiden, hätte Schröder noch die Möglichkeit vor ein staatliches Gericht zu ziehen. Dann könnte das Verfahren auch mehrere Jahre dauern. Allerdings lägen die Hürden vor staatlichen Gerichten hoch.

Ob die Grundsätze der Partei verletzt sind, entscheiden die internen Gerichte. Nur wenn etwa ein willkürlicher Ausschluss vorläge, könnten staatliche Gerichte eingreifen. SPD-Parteichefin Esken sagte wohl auch mit Blick auf die mögliche Dauer eines Verfahrens, sie habe mit Interesse wahrgenommen, dass Schröder beispielsweise seine Ehrenbürgerwürde in Hannover zurückgegeben habe. Für Esken die beste Option für Schröders SPD-Mitgliedschaft: "Ich kann ihm das nur ans Herz legen."