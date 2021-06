Kein Plan bei der Maskenbeschaffung – Rechnungshof rügt Spahn

Unwirtschaftlich, unzureichend dokumentiert – das Urteil des Bundesrechnungshofs über die Maskenbeschaffung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) im Frühjahr 2020 ist vernichtend.

"Das BMG legte dem Bundesrechnungshof trotz mehrfacher Anforderung über Monate hinweg keine Unterlagen zu einer vermeintlichen Ausrichtung der Beschaffung an Mengen von bis zu 5 Mrd. Schutzmasken vor. Die nunmehr erstmalig vom BMG auf den Berichtsentwurf des Bundesrechnungshofes hin vorgetragene Berechnung beruht auf sachfremden und unrealistischen Annahmen." Quelle: Bericht Bundesrechnungshof

Unrealistisch deshalb, schreibt der Bundesrechnungshof, weil man im Ministerium offenbar davon ausgegangen war, dass der normale Betrieb in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie im Gesundheits- und Verwaltungssektor im Pandemiefall einfach weiterlaufen würde und daher diese enorme Anzahl an Masken gebraucht worden wären. In Wirklichkeit aber war der Betrieb überall heruntergefahren worden, wo keine Akutversorgung nötig war.

"Dramatischer Bedarf" an Masken

Im Ministerium selbst reagiert man wie immer auf die Vorwürfe und verweist auf die "beispiellose Herausforderung" im Jahr 2020. Die weltweite Situation war "dramatisch von einem enormen globalen Bedarf geprägt", schreibt die Pressestelle in einer Antwort auf den Bericht des Bundesrechnungshofs. Und weiter: "Ob und wie der Bedarf gedeckt werden konnte, war in dieser Situation völlig unklar".

Ministerium ergoogelte Maskenpreise

Wer sich jedoch im Ministerium genauer umhört, stößt durchaus auf kritische Stimmen. Von übertrieben dilettantisch zusammengestellten Arbeitsgruppen ist die Rede, von Chaos und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg. Als Ende des Jahres Apotheken dringend aufgefordert wurden, Masken an vulnerable Gruppen zu verteilen, konnten sie viel Geld für die einzelnen Masken abrechnen, das ihnen wiederum vom Bund erstattet wurde. Überhöhte Preise hatte der Bundesrechnungshof bereits vergangene Woche in einem weiteren Bericht moniert.

Die Preisermittlung innerhalb des Ministeriums übernahm die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernest und Young – sie erfolgte laut internem Vermerk über "einfache Internet-Recherche". Das heißt, die hochbezahlten Berater googelten einfach, wie teuer die Masken zu diesem Zeitpunkt sein würden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: "Ja, wir haben viel bezahlt."

Der Bundesgesundheitsminister lässt die Kritik wie so oft an sich abperlen. Und kontert, wie er immer kontert: mit dem Verweis auf die Goldgräberstimmung, den "Wilden Westen". Die schwierige Lage halten die Bonner Prüfer dem Gesundheitsminister zugute, dennoch sei Überbeschaffung in diesem Ausmaß vermeidbar gewesen. Auf einer Tagung der Privaten Krankenversicherung sagt Spahn dann einen Satz, der ein bisschen wie Selbstkritik klingt: "Ja, da haben wir tatsächlich auf verschiedenen Wegen alles versucht, alles getan, und auch viel bezahlt. Das ist wahr." Man habe viel bezahlt, um das Personal im Gesundheitswesen zu schützen.

Opposition und SPD lassen kein gutes Haar an Spahn

Chaos pur, kritisiert die grüne Haushaltspolitikerin Ekin Deligöz. Trotz Pandemie sei dieses Vorgehen nicht verzeihbar. Sie nennt das Handeln der Bundesregierung eine "koordinierte Unverantwortlichkeit". Alle wollten mitreden, keiner wollte die Verantwortung übernehmen. Und das Bundesministerium für Gesundheit, das am Ende die Bestellung aufgegeben habe, habe eigentlich gar nicht die Zuständigkeit dafür gehabt.

Auch der Koalitionspartner von der SPD spricht von Managementversagen. Der Haushaltspolitiker Dennis Rohde sieht gar "Parallelen zu den Verfehlungen bei den Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr." Hier drohe dem deutschen Steuerzahler eine neue Steuergeldverschwendung.

Masken beschaffen? Keine Kernkompetenz im BMG

Welche Lehre zieht Spahn aus diesem erneuten Tiefschlag? "Es darf jetzt nicht so sein wie mit Berichten aus früheren Jahren, gelesen, gelächelt, gelocht, sondern wir müssen die Lehren daraus ziehen und wir haben damit begonnen."

Grundsätzlich hat das Ministerium jedoch ein strukturelles Problem, das in der Pandemie ins grelle Scheinwerferlicht gezerrt wurde: In normalen Zeiten nämlich ist das Bundesgesundheitsministerium ein Gesetzgebungsministerium, über die Umsetzung streiten die beteiligten Partner in der Selbstverwaltung zwischen Ärztevertretern, Krankenkassen und vielen weiteren Playern im weiten Feld der Gesundheitsversorgung. Anders als das Verteidigungsministerium etwa ist Spahns Haus im Regelfall kein Beschaffungsministerium. Das aber hat sich im Pandemiefall als sehr problematisch erwiesen. Plötzlich mussten Masken, Tests und Schutzausrüstung über das Ministerium schnell und unbürokratisch besorgt werden. Das, so sieht es nicht nur der Bundesrechnungshof, hat das Bundesgesundheitsministerium und seinen Chef komplett überfordert.