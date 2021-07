Kanzleramtsminister Braun: Kein neuer Lockdown für Geimpfte

Vollständig geimpfte können sich im Herbst, im Falle einer vierten Corona-Welle, Hoffnung auf Normalität machen. Das sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) dem MDR. Voraussetzung sei aber, dass die Impfungen wirken. Viele Bereiche, die in der Vergangenheit komplett geschlossen waren, müssen für diesen großen Teil der Bevölkerung geöffnet bleiben", sagt Braun.

Nicht mehr nur auf Corona-Inzidenzen achten

Braun erklärte auch, die Bundesregierung wolle künftig bei den Maßnahmen nicht mehr allein auf die Inzidenzwerte, sondern auch auf die Belegung der Krankenhäuser achten. Mit Blick auf die Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus hat die Stiftung Patientenschutz eine rasche Entscheidung über die Nachimpfung in Pflegeheimen gefordert. „Noch im Juli braucht es eine politische Entscheidung, wann das Auffrischungsangebot für die Pflegeheimbewohner starten soll“, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) belegen Beobachtungsstudien, dass die in Deutschland zur Anwendung kommenden Impfstoffe gegen Corona "Infektionen (symptomatisch und asymptomatisch) in einem erheblichen Maße verhindern". Daher "erscheint durch die Impfung das Risiko einer Virusübertragung in dem Maß reduziert, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr spielen".

Angst vor vierter Welle groß

Die meisten Deutschen befürchten steigende Infektionszahlen und eine vierte Corona-Welle. Dem ARD-Deutschlandtrend zufolge haben 62 Prozent der Befragten sehr große oder große Sorge, dass die Ansteckungszahlen in den kommenden Wochen wieder steigen könnten. 64 Prozent zeigen sich wegen neuer Mutanten des Virus wie der Delta-Variante besorgt.

46 Prozent befürchten, dass die Freiheitsrechte längerfristig eingeschränkt bleiben könnten. Die Mehrheit der Eltern von schulpflichtigen Kindern wünscht sich, dass in den Klassenzimmern Luftfilter installiert und weiterhin zwei Corona-Tests pro Woche gemacht werden.