Kein Kükentöten mehr: Wann kommen die Alternativen?

Das Geschlecht und den Befruchtungsstatus im Ei zu bestimmen, ohne die Schale zu öffnen - das klingt nach einem idealen Verfahren. Viel passiert ist seitdem allerdings nicht.

"Die Resonanz war sehr gut, was uns auch dazu geführt hat, dass wir weitermachen auf dem Gebiet. Aber Wissenschaft dauert lange. Dafür braucht man Zeit und Geld und Kooperationen und letztendlich auch die Messgeräte, die man für diese Untersuchungen braucht." Axel Haase

Im Moment gibt es zur Geschlechtsbestimmung via MRT keinen Prototypen für die neue Technik. Und: Die Fehlerquote liegt im zweistelligen Bereich. Der Garchinger Wissenschaftler rechnet damit, dass man erst in ein oder zwei Jahren sagen kann, ob das Ganze für Millionen Bruteier vor Ort in den Brütereien klappen kann. Außerdem wäre erst noch der Praxis-Transfer an der Reihe, also die endgültige Umsetzung der Methode vor Ort.

Beispiel: das spektroskopische Verfahren

Hoffnung ruht auch auf der spektroskopischen Geschlechtsbestimmung im Ei, der sogenannten "Infrarot-Raman-Spektroskopie". Hier wird das Ei mehrer Tage bebrütet. Dann wird mit einem Laser ein Loch eingeschnitten und ein spezieller Lichtstrahl in das Innere des Eis geschickt. Das Geschlecht wird schließlich durch eine Analyse des reflektierten Lichts bestimmt. Danach wird das Ei wieder verschlossen.

Das spektroskopische Verfahren wurde in Dresden und Leipzig entwickelt. Doch auch dieses Verfahren ist noch nicht in der Praxis angekommen und mit Fehlern behaftet. Für den Chemiker Gerald Steiner, der in der Humanmedizin arbeitet, ist die Forschungsarbeit zum Kükentöten momentan eher Liebhaberei, denn Geld und Stellen dafür gibt es derzeit nicht.