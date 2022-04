Gasembargo: Warum die Bundesregierung bei ihrem Nein bleibt

Die Bilder aus Butscha sind kaum zu ertragen. Sie zeigen Straßen in dem Vorort von Kiew, die nach dem Abzug der russischen Truppen von toten Zivilisten gesäumt sind. Nachdem die verstörenden Aufnahmen Berlin erreicht haben, spricht Olaf Scholz am Sonntagabend von Kriegsverbrechen. Nach Ansicht des Kanzlers sollten internationale Organisationen Zugang zu den Gebieten nördlich der ukrainischen Hauptstadt bekommen, um die Taten zu dokumentieren und eine Aufklärung zu ermöglichen. Außerdem kündigt der SPD-Politiker weitere Sanktionen an: "Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren."

Lambrecht: Gespräche auch über Energieembargo

Nun wird in Berlin gerätselt, welche weiteren Strafmaßnahmen Deutschland und seine EU-Partner beschließen könnten. Und ob jetzt auch ein Energieembargo gegen Russland auf dem Verhandlungstisch liegt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, eine Parteifreundin des Kanzlers, geht davon aus, dass es bei den Gesprächen in den nächsten Tagen auch um Energielieferungen gehen wird. Und Anton Hofreiter von den Grünen fordert am Montag ausdrücklich, dass Deutschland keine russische Energie mehr importiert – also weder Öl, noch Kohle, noch Gas.

Hofreiter fordert Lieferstopp für russisches Gas

Angesichts der "Verbrechen der russischen Armee" sei ein sofortiger Stopp der Energieimporte aus Russland und der Zahlungen dorthin nötig, sagte Hofreiter im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Er sei sich bewusst, dass in der Konsequenz wohl mehr Kohlekraftwerke laufen und Industriebetriebe ihre Produktion einschränken müssten.

Deshalb verlangt Hofreiter ein milliardenschweres Rettungspaket und Kurzarbeitergeld für die betroffenen Beschäftigten – nach dem Vorbild der Hilfen in der Corona-Krise. Außerdem kritisiert der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, dass Deutschland bisher jeden Tag Hunderte von Millionen für russische Energielieferungen überweise.

Bundesregierung bleibt beim Nein zu sofortigem Energieembargo

Ob die Bundesrepublik mit den Überweisungen für russische Energieimporte tatsächlich die Kriegskasse von Wladimir Putin füllt, ist umstritten. Glaubt man Wirtschaftsminister Robert Habeck, kann der Machthaber in Moskau mit den Zahlungen aus Deutschland im Augenblick nichts anfangen – wegen der Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor. Wie der Kanzler lehnt der Grünen-Politiker Habeck – anders als sein Parteifreund Hofreiter – ein sofortiges Energieembargo nach wie vor ab.

Habeck: Bund arbeitet an Energie-Unabhängigkeit

Am Montag dazu von Journalisten befragt, sagte Habeck: "Wir arbeiten ja an der Unabhängigkeit von russischem Öl und von Kohle und Gas." Deutschland habe aber in der Vergangenheit die eigene Erdöl- und Erdgasförderung weitgehend eingestellt und sich gegen andere Lieferanten als Russland entschieden. "Das bauen wir jetzt alles zurück und drehen es um", sagt Habeck. Insofern gebe es jeden Tag Schritte zu einem Embargo – allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.

Lindner: Gas-Embargo würde uns mehr schaden als Putin

Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner meint, ein sofortiger Gasstopp träfe Deutschland stärker als Putin. "Wir wollen schnellstmöglich unabhängig werden von Energie-Importen aus Russland. Wir müssen schärfere Sanktionen vorsehen", sagt Lindner. "Aber Gas ist kurzfristig nicht substituierbar. Wir würden uns mehr schaden als ihm."

Deutschland deckt Gasverbrauch vor allem mit russischen Importen

Das Problem ist vielfach beschrieben: Noch im zurückliegenden Winter wurde mehr als die Hälfte des deutschen Gasverbrauchs durch russische Importe gedeckt. Bei Öl und Kohle ist die Abhängigkeit nicht ganz so groß, weshalb die Regierung sie noch in diesem Jahr beenden will. Beim Gas aber werde man länger brauchen, heißt es in Berlin. Und solange Deutschland in beträchtlichem Ausmaß auf russisches Gas angewiesen ist, befürchtet die Regierung bei einem Lieferstopp schwerwiegende Folgen für Unternehmen und Privatleute.

Reicht "Frieren für die Freiheit"?

Ein bisschen "Frieren für die Freiheit" dürfte jedenfalls nicht ausreichen, damit Deutschland mit einem Gas-Lieferstopp zurechtkäme. Wirtschaftsvertreter warnen seit Wochen davor, dass in einem solchen Fall ganze Produktionsanlagen heruntergefahren werden müssten – beispielsweise in der Glasindustrie befürchten Unternehmen dann irreparable Schäden.

Ähnlich die Lage in der Stahlindustrie: So warnt Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz im "Spiegel"-Interview davor, dass die Wirtschaft bei einem abrupten Lieferstopp "regelrecht implodieren" könnte. Aus Sicht der Managerin würde ein solcher Schritt im Übrigen auch den Umbau der Wirtschaft hin zu erneuerbaren Energien gefährden – wegen der befürchteten volkswirtschaftlichen und finanziellen Folgen eines Embargos.

Gasembargo könnte auch Folgen für Landwirtschaft haben

Für die Chemie-Industrie gilt, dass Gas nicht nur als Energieträger, sondern auch als Rohstoff fehlen würde. Ein plötzlicher Ausfall der Gasversorgung könnte Branchenvertretern zufolge die Produktion von Düngemitteln stark beeinträchtigen. Dadurch, so wird befürchtet, könnten landwirtschaftliche Erträge zurückgehen. Und das in einer Situation, in der die Ukraine kriegsbedingt ihrer Aufgabe als "Kornkammer der Welt" nicht mehr nachkommen kann.

Harter Schnitt erscheint als unwahrscheinlich

Angesichts solcher Szenarien erscheint das Zögern der Bundesregierung in einem anderen Licht. Schließlich geht es nicht nur darum, im Ernstfall die Gasheizung etwas herunterzudrehen. Die wirtschaftlichen Kosten eines Energieembargos wären weitaus größer.

Dennoch schließt die Regierung nicht aus, dass ein solcher Schritt irgendwann doch erforderlich sein könnte. Fragen dazu beantworten ihre Vertreterinnen und Vertreter stets ausweichend. Denn niemand weiß, ob und wie das Putin-Regime den Krieg weiter eskaliert. Nach jetzigem Stand ist es aber unwahrscheinlich, dass die EU-Länder als Reaktion auf die jüngsten Gräueltaten ein Energieembargo beschließen. Welche weiteren Strafmaßnahmen stattdessen kommen – darüber wird im Laufe der Woche Klarheit herrschen.