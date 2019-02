Kein Feiertag mehr: Österreich streicht Karfreitag

Die Regierung des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz will den Karfreitag als gestetzlichen Feiertag abschaffen. Die Pläne wurden erst am Dienstagabend vorgestellt. Heute soll bereits im Nationalrat darüber abgestimmt werden.

Bisherige Karfreitags-Regelung diskriminierend

Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Die Richter hatten vor einem Monat entschieden, dass die bisherige Karfreitags-Regelung, wonach in Österreich nur Protestanten, Altkatholiken und Methodisten am Freitag vor Ostern frei hatten, diskriminierend ist.

Seitdem wurde um eine Neuregelung gerungen. Auch eine "Halbtags-Lösung" war im Gespräch.

Gläubige müssen künftig Urlaub nehmen am Karfreitag

Wer in Zukunft trotzdem am Karfreitag frei haben will, muss einen Urlaubstag opfern. Die Regierung in Wien will dazu einen "persönlichen Feiertag" einführen, der drei Monate im voraus beantragt werden kann. Er kann zum Beispiel auch an einem Hochzeitstag genommen werden. Einen zusätzlichen Urlaubstag gibt es aber nicht.

Gemischte Reaktion der Kirche

Die Kirchen reagierten unterschiedlich auf die Neuregelung. Bei den katholischen Bischöfen hieß es, man sei erfreut über eine für Evangelische und Altkatholiken akzeptable Lösung.

Auch der evangelische Bischof Michael Bünker begrüßte den Vorschlag der Regierung. Positiv sei, dass "die sehr umstrittene Variante mit dem halben Feiertag ab 14.00 Uhr" vom Tisch ist. Als "Wermutstropfen" bezeichnete der Bischof, dass der selbstgewählte Feiertag aus dem bestehenden Urlaubskontingent zu nehmen ist. Bei den Altkatholiken ist dagegen von Etikettenschwindel die Rede.

Gewerkschaftsbund: "Verhöhnung der Arbeitnehmer"

Empörung auch bei den Gewerkschaften: der Österreichische Gewerkschaftsbund bezeichnete die Neuregelung als "Verhöhnung der Arbeitgeber. Zuerst werde evangelischen und altkatholischen Beschäftigten ein halber Feiertag gestrichen und jetzt sogar der ganze, erklärte der Leitende Sekretär, Bernhard Achitz.

Die Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Anderl, sagte dem ORF: "Das ist ein Schlag ins Gesicht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen."

Karfreitag in Bayern nicht in Gefahr

Gläubige in Bayern brauchen sich indes nicht zu sorgen. Im Freistaat ist der Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag, der für alle gilt. Damit verstößt er auch nicht gegen das Diskriminierungsverbot.