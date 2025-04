"Kein Deal mit Musk"– Harald Christ warnt vor Superreichen

Harald Christ ist nicht nur Multimillionär und Chef der Beratungs- und Investitionsfirma Christ & Company, sondern auch ein überzeugter Demokrat. 2020 hat er die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt gegründet. Um demokratische Werte langfristig zu stärken, will er nach seinem Tod sein gesamtes Vermögen dieser Stiftung vermachen. Außerdem hat sich der Großinvestor aus der Tech-Branche als Gastgeber hochkarätiger Netzwerktreffen einen Namen gemacht. Sein Ziel: Politik, Wirtschaft und Medien stärker in Austausch bringen.

Im Interview mit BR-Chefredakteur Christian Nitsche spricht er bei "7 Fragen Zukunft" über den wachsenden Einfluss von Superreichen wie Elon Musk, seine persönliche Investitionsstrategie und darüber, wie sich Deutschland künftig aufstellen muss, um technisch souverän zu werden.

Superreiche und Politik: Wie gefährlich ist ihr Einfluss?

Christian Nitsche: Herr Christ, wir beobachten eine zunehmende politische Einflussnahme von Superreichen wie Elon Musk. Werden Superreiche immer mehr zu Staatenlenkern und sehen sie darin eine Bedrohung für die Demokratie?

Harald Christ: Ja, definitiv. In den USA erleben wir massiv, wie Superreiche maximal Einfluss auf staatliche Organe nehmen, obwohl sie über keine demokratische Legitimation verfügen. Auch in anderen Ländern wie Russland oder China sind ähnliche Strukturen sichtbar. Das birgt enorme Gefahren. Aber wir dürfen eins nicht vergessen: Wir hier in Europa und auch in Deutschland haben immer noch eine sehr starke Demokratie. In Deutschland halte ich es für nahezu ausgeschlossen, dass plötzlich eine kleine Clique von Milliardären das Land unter sich aufteilt.

Christian Nitsche: Würden Sie selbst mit Elon Musk einen Deal eingehen, wenn er käme?

Harald Christ: Ich würde mit ihm keinen Deal machen, weil ich mit ihm nichts zu tun haben will – unabhängig vom Angebot. Ich berate keine Personen oder Unternehmen, hinter deren Werten ich nicht stehen kann. Für mich zählen Haltung und Konsequenz.

Innovation made in Germany – warum sie oft ins Ausland abwandert

Christian Nitsche: Sie haben selbst in KI-Unternehmen investiert. Warum ist es so schwer, in Deutschland Innovationen groß zu machen?

Harald Christ: Wir haben herausragende Köpfe und Technologien, etwa im Bereich Quantencomputing oder künstlicher Intelligenz. Aber es fehlt an mutigen staatlichen und privaten Investoren. Ich habe in "G2K" investiert, ein KI-Startup mit Sitz in Berlin und München. Die Technologie war da, aber deutsche Auftraggeber fehlten. Am Ende hat ein US-Unternehmen gekauft, weil sie schneller waren.

Christian Nitsche: Was müsste sich ändern, damit Deutschland ein echtes Silicon Valley wird?

Harald Christ: Die bestehenden Zukunftscluster in Deutschland müssen weiterentwickelt werden. Wir müssen auch in Industrien und Innovationen, in die Forschung und Entwicklung investieren, die morgen gebraucht werden, um unsere Souveränität sicherzustellen. Die USA zeigen hier, wie es geht – mit öffentlichen Aufträgen und Risikokapital. In Deutschland fehlt da oft der Mut.