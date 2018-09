Kavanaugh, Trump und die Frauen: Showdown im US-Senat

"Unangemessene Kontakte sexueller Natur"?

Die drei Anklägerinnen und einige der damaligen Mitschüler behaupten dagegen, Kavanaugh sei als Jugendlicher keineswegs ein Musterknabe gewesen. Am Mittwoch meldete sich die Regierungsangestellte Julie Swetnick: Kavanaugh habe als Student ausgiebig getrunken und "unangemessene Kontakte sexueller Natur zu Frauen" gehabt. Ähnliche Vorwürfe kamen am Dienstag von Deborah Ramirez: Kavanaugh habe sich vor ihr entblößt. Im Justizausschuss des Senats wird heute jedoch nur Christine Blasey Ford befragt. Die Psychologie-Professorin wirft Kavanaugh vor, der damals 17-Jährige habe versucht, sie während einer Party in volltrunkenem Zustand zu vergewaltigen.

Die demokratischen Senatoren forderten bis zuletzt eine Verschiebung der Anhörung. Zunächst müsse die Bundespolizei FBI ermitteln. US-Präsident Donald Trump dagegen griff Blasey Ford zunächst an und verteidigte seinen Kandidaten:

"Sie sind dabei, den Ruf eines Mannes zu zerstören. Das durchschauen die Wähler bei den Kongresswahlen. Was die seiner Familie angetan haben, seinen Kindern und seiner Frau. Sie wissen, dass dies alles ein dicker fetter Schwindel ist." Donald Trump