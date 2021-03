Kaum Vorbehalte gegen Astrazeneca-Impfstoff in Bayern

Aus Sorge vor Thrombosen nach einer Astrazeneca-Impfung wollen mehrere europäische Länder das Vakzin vorerst nicht mehr einsetzen. Die Weltgesundheitsorganisation plädiert dagegen für eine Fortsetzung der Impfungen. Auch in Bayern sieht Gesundheitsminister Klaus Holetschek keine Notwendigkeit, das Impfen mit diesem Impfstoff auszusetzen.

Wenig Vorbehalte gegen Astrazeneca in den Impfzentren

Im Landkreis Ebersberg gibt es in den Impfzentren keine Vorbehalte gegenüber dem Corona-Impfstoff Astrazeneca. Nach Auskunft des dortigen Landratsamtes wurden so gut wie keine Termine versäumt und falls doch, so wurde der Impfstoff an Nachrücker verabreicht.

Absatzprobleme mit dem Corona-Impfstoff Astrazeneca gibt es auch nicht in den Impfzentren im Landkreis München. Alle Astrazeneca-Impfdosen werden verimpft, sagt die Pressesprecherin des Landkreises. Doch immer wieder wird ein Impfangebot mit Astrazeneca abgelehnt, bis Ende Februar waren dies im Landkreis München rund 15 Prozent der Termine mit dem Astrazeneca-Vakzin. Schnell wurde danach ein neuer Impfling gefunden, damit blieb auch im Landkreis München keine Astrazeneca-Impfdose liegen.

"Die Menschen sind froh, dass sie eine Impfung bekommen"

In den Impfzentren Unterschleißheim und Planegg kümmert sich das Münchner Rote Kreuz um die Impflinge. Große Vorbehalte gegenüber dem Impfstoff Astrazeneca sind in den Impfzentren nicht aufgetreten. "Die Menschen sind froh, dass sie eine Impfung bekommen", sagt Andrea Frauscher vom Münchner Roten Kreuz. Liegengebliebene Impfdosen gebe es hier nicht.

Holetschek: "Astrazeneca hilft gegen schwere Krankheitsverläufe!"

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek kann nicht bestätigen, dass es in den bayerischen Impfzentren größere Vorbehalte gegen den Astrazeneca-Impfstoff gibt. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen wahrnehmen, dass Astrazeneca gegen schwere Krankheitsverläufe hilft, so Bayerns Gesundheitsminister auf BR-Anfrage. "Das ist die zentrale Botschaft und ich höre auch von überall, dass der Impfstoff gerne genommen wird."

Momentan sei immer noch sehr wenig Impfstoff am Markt verfügbar, deshalb müsse der vorhandene Impfstoff, der erwiesenermaßen helfe, auch unbedingt eingesetzt werden, so Holetschek. Er sei jedenfalls gerne bereit, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen.

Infektiologe: "Aussetzen der Impfungen richtet Schaden an"

Der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner sieht nach derzeitigem Kenntnisstand keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Thrombosen und der Impfung mit dem Astrazeneca-Wirkstoff. Allerdings richte das Aussetzen der Impfungen in einigen Ländern Schaden an, so der Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing in einer Stellungnahme für das Science Media Center.

Nachdem der Impfstoff erst im "Nachrückverfahren" in Deutschland für über 65-Jährige empfohlen wurde und der nahezu 100-prozentige Schutz vor schweren Corona-Erkrankungen nur latent kommuniziert worden sei, sei nun eine weitere vermeintlich negative Nachricht in der Welt, die dem Image des Impfstoffes und der Impfkampagne insgesamt schade.

Rund 100.000 Menschen sterben an Thrombosen ohne Impfungen

Laut dem Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik, Clemens Wendtner, sterben jährlich etwa rund 100.000 Menschen in Deutschland an Thrombosen. Jenseits von Covid-19 und Impfung gebe es jährlich etwa einen Fall pro 1.000 Erwachsenen.

Thrombosen seien damit die dritthäufigste Todesursache, so Clemens Wendtner. Damit sei die berichtete Zahl der thromboembolischen Ereignisse nach der Astrazenca-Impfung in keinem Fall höher als die Anzahl der Thromboembolien, die statistisch zufällig auch ohne Impfung vorkommen.

Astrazeneca: Daten zeigen kein erhöhtes Risiko für Thrombosen

Auch der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca selber sieht keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Impfstoff diese Nebenwirkungen habe. "Eine Analyse unserer Sicherheitsdaten von mehr als 10 Millionen Datensätzen hat keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Lungenembolien oder tiefe Venenthrombosen gezeigt", teilte ein Sprecher mit. Das gelte für alle Altersgruppen, Geschlechter, Länder oder Chargen des Astrazeneca-Impfstoffs. "Tatsächlich kommen diese Ereignisse unter Geimpften sogar seltener vor als in der Allgemeinbevölkerung", hieß es weiter.

Dänemark und andere Länder hatten Impfungen mit dem Stoff ausgesetzt. Als Grund wurden Berichte über einen Todesfall und schwere Erkrankungen durch Blutgerinnsel nach der Impfung genannt. Man könne jedoch noch nicht feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Blutgerinnseln bestehe, hieß es.

Die Europäischen Arzneimittelbehörde EMA kam zu dem Schluss, dass der Anteil der Thrombosekranken nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Präparat dem spontanen Auftreten dieser Erkrankung in der Normalbevölkerung entspricht. Bis zum 10. März hat die EMA 30 Fälle von "thromboembolischen Ereignissen" bei fast fünf Millionen mit dem Astrazeneca-Mittel geimpften Menschen registriert.