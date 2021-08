Kaum Verantwortung für Artikel mit antisemitischen Botschaften

Ein T-Shirt mit einem Davidstern mit der Aufschrift "nicht geimpft", bestellbar in den Größen S bis 5XL, in 18 Farben, 100 Prozent Baumwolle - dieses Angebot tauchte Ende Juli in einem Onlineshop der Leipziger Firma Spreadgroup auf. Shimon Samuels vom Simon-Wiesenthal-Center in Los Angeles hat das scharf kritisiert. "Sie wissen sicherlich, dass die Banalisierung des Holocausts in Deutschland verboten ist und eine Form des Antisemitismus darstellt", schrieb Shimon Samuels in einem offenen Brief an den Vorstand der Spreadgroup, schließlich sei es auch nicht der erste Vorfall.

"Raum für geistige Brandstiftung"

Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner, Pinchas Goldschmidt, hält den Vertrieb derartiger Artikel für brandgefährlich. Das gebe geistigen Brandstiftern einen weiteren Raum und Möglichkeiten, Hass und krude Verschwörungstheorien sichtbar zu verbreiten, so Pinchas Goldschmidt. "Zum anderen ist das Geschäftsgebaren solcher Online-Shops verantwortungslos. Solche Produkte anzubieten, ist geschichtsvergessen, unerträglich und ekelhaft gegenüber allen Opfern dieser barbarischen Nazi-Diktatur, aber vor allem gegenüber den noch Überlebenden der Shoa. Es ist ein neuer Tiefpunkt in der Online-Welt, in der Hemmschwellen immer weiter sinken, bis aus digitaler Wut blinder und physischer Hass wird", klagt der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner in einem Interview mit report München.

Verkaufsplattformen müssen nicht nach antisemitischen Inhalten suchen

Wie ist die Rechtslage, wenn Nutzerinnen und Nutzer Artikel mit rechtswidrigen Inhalten oder Aufdrucken auf beispielsweise T-Shirts auf Verkaufsplattformen einstellen? Entsprechend der nationalen rechtlichen Regeln besteht für die Plattformen keine generelle Nachforschungspflicht. Nur wenn sie davon Kenntnis erlangen, etwa, weil Dritte sie darauf aufmerksam machen und sie die Angebote dann nicht sofort löschen, können die Shops belangt werden (= "Notice-and-Takedown").

So lauten auch die rechtlichen Regelungen der Europäischen Union. Sie sehen ebenfalls keine Pflicht für Firmen vor, ihre Inhalte auf Artikel mit volksverhetzenden Botschaften zu durchsuchen. Die Einführung einer allgemeinen Überwachungspflicht für rechtswidrige Inhalte sei nach Artikel 15 der E-Commerce-Richtlinie sogar ausdrücklich nicht erlaubt, erläutert das Bundesjustizministerium auf Anfrage. Der Plattformbetreiber müsse nach geltendem Recht mithin grundsätzlich nicht selbstständig, weder manuell noch automatisiert, seine Plattform nach rechtswidrigen Inhalten durchsuchen – ihn treffe keine aktive Nachforschungspflicht, so ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage von report München.

Community Standards statt neuer gesetzliche Regelungen?

Die Firma Spreadgroup hat das Motiv Davidstern mit Aufschrift "nicht geimpft" sofort gelöscht, nachdem man davon Kenntnis erlangt habe, erläutert der Vorstand der Spreadgroup Julian de Grahl. Er verurteile "diese Art von Inhalt auf das Schärfste". Des Weiteren wurde der Account des Partners deaktiviert, so Julian de Grahl, "da mehrere Verstöße gegen unsere Community Standards vorlagen". Für die gegenwärtig von Nutzerinnen und Nutzern täglich 20.000 bis 35.000 neuen Motive, die auf die Spreadshirt-Plattformen zum Druck auf T-Shirts hochgeladen werden, würden Community Standards gelten. Zudem gäbe es eine Ausschlussliste mit Begriffen, wie "Hitler" oder "Judenstern" und auch aktuellere Themen wie "Querdenken" und "ungeimpft", erklärt Spreadgroup. Sollten andere Nutzer feststellen oder vermuten, dass ein Verstoß vorliege, könnten sie das entsprechende Motiv melden. Bei Verstoß gegen die Richtlinien würde Spreadgroup das gemeldete Motiv unverzüglich, in der Regel innerhalb von zwei Werktagen, entfernen.

Wenn Nutzerinnen und Nutzer antisemitische Inhalte auf Plattformen indes nicht melden, können sie derzeit online bleiben. Für den Präsidenten der Konferenz der Europäischen Rabbiner Pinchas Goldschmidt reichen die rechtlichen Regelungen für Onlineshops deshalb nicht aus. Es sei inakzeptabel, dass solche Materialien einfach frei vertrieben werden könnten, so Pinchas Goldschmidt. "In solchen Fällen, wo Online-Shops beleidigende, Religionsgemeinschaften beschimpfende oder gar volksverhetzende Produkte oder Materialien vertreiben, müsste das Strafgesetzbuch doch längst greifen, würden Strafverfolgungsbehörden hier einen engeren Maßstab anlegen, etwa bei der Auslegung des Volksverhetzungsparagraphen § 130 StGB." In solchen Fällen mache es gar Sinn, das Netzwerkdurchsuchungsgesetz auch auf Online-Shops zu erweitern.

Schärfere Regeln mit dem Digital Service Act – erst in einigen Jahren

Derzeit wird auf europäischer Ebene der sogenannte Digital Services Act (DSA), auf Deutsch, das Gesetz für digitale Dienste, verhandelt. Die Bundesregierung setzt sich für eine Regelung im DSA ein, die Online-Marktplätze für die auf ihren Diensten vertriebenen Artikel verpflichten soll, "mögliche, zumutbare und ggf. auch automatisiert ausführbare Sorgfaltsmaßnahmen zu ergreifen, um illegale Produkte auf ihren Diensten zu verhindern", so das Bundesministerium für Justiz.

Doch der DSA wird frühestens in ein paar Jahren kommen. Bis dahin sollte der Gesetzgeber zum Beispiel Warnhinweise auf Verkaufsplattform vorschreiben, dass etwa jugendgefährdendes oder volksverhetzendes Material vertrieben werde. Vielleicht, so der Präsident der Europäischen Rabbiner Konferenz, Pinchas Goldschmidt, würde das helfen, die Verantwortlichkeit gerade in Zeiten zunehmenden Antisemitismus zu schärfen.