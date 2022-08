Dieses Krankenhaus gehört den Mitarbeitern

Die Corona-Pandemie hat den Personalmangel in der Pflege, der seit Jahren herrscht, verschärft. Überlastung und schlechte Bezahlung sind Umfragen zufolge die Hauptgründe, warum Pflegekräfte den Job wechseln wollen. Kliniken haben große Schwierigkeiten, neue Mitarbeitende zu finden. Das Krankenhaus in Spremberg in Brandenburg macht vor, dass es auch anders geht. Die Klinik hat weniger Personalsorgen als andere Häuser. Das liegt vor allem daran, dass hier die Mitarbeitenden selbst über ihre Arbeitsbedingungen entscheiden. Denn ihnen gehört die Spremberger Krankenhausgesellschaft über einen Förderverein zu 51 Prozent. Die anderen 49 Prozent besitzt die Stadt Spremberg.

Weniger Geld, aber bessere Atmosphäre

Dieses deutschlandweit einzigartige Modell hat den Vorteil, dass der Förderverein nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit, sondern auch besonders auf eine gute Atmosphäre für Beschäftigte und Patienten achtet. Konkret heißt das, die Klinik hat sich entschieden, den bundesweiten Personalschlüssel zu ersetzen: Statt zehn werden in Spremberg nur sechs bis sieben Patientinnen und Patienten pro Pflegekraft betreut.

Das wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit der Patienten aus, die einer Erhebung der Krankenkasse AOK zufolge bei 96 Prozent liegt. Und auch bei der Belegschaft spiegelt sich diese Zufriedenheit wider. Denn im Vergleich zu anderen Kliniken ist die körperliche und mentale Belastung für die einzelnen Pflegerinnen und Pfleger in Spremberg durch den höheren Pflegeschlüssel geringer. Dadurch geht es fast schon familiär zu im Spremberger Krankenhaus, erzählt Prokuristin Marita Kraske, die sich um die Finanzen des Krankenhauses kümmert. Man kennt die Leute mit Namen und grüßt sich. Für diese angenehmere Arbeitsatmosphäre nehmen die Angestellten sogar in Kauf, dass sie im Schnitt weniger Geld bekommen als andere Häuser zahlen würden. So wird der höhere Pflegeschlüssel finanziert.

200 Chefinnen und Chefs

Schon seit 1997 ist der Förderverein Hauptgesellschafter des Krankenhauses. Derzeit sind 80 Prozent aller Mitarbeiter auch Fördervereins-Mitglieder. Anders gesagt: Das Krankenhaus hat rund 200 Chefinnen und Chefs. Der Vorteil ist, dass die Belegschaft getroffene, vielleicht auch mal unliebsame, Entscheidungen viel besser versteht und mitträgt, als wenn sie von oben diktiert werden, erzählt Marita Kraske in der aktuellen Folge des BR24-Info-Podcasts „Dreimal besser“. Der Nachteil, wenn so viele Leute mitreden, seien manchmal lange Diskussionen.

Die Vorteile überwiegen

Ob das Spremberger Modell eines ist, das in Deutschland Schule machen könnte, will Marita Kraske, die seit über 30 Jahren in dem Krankenhaus arbeitet, nicht beurteilen. Klar ist: Durch die besondere Struktur ist es für das Krankenhaus nicht einfach, konkurrenzfähig zu sein, weil private Investoren oft mehr ausgeben könnten, als die Mitglieder des Fördervereins. Vieles hängt deshalb vom guten Willen der Kommunalpolitik ab, die im Fall des Spremberger Krankenhauses klar hinter der Klinik steht. Was sich andere Krankenhäuser aber vielleicht abschauen können, ist die Kommunikation zwischen Klinikleitung und Belegschaft, die laut Marita Kraske besser ist. Und die Prokuristin ist auch der Meinung, dass sich in ihrem Haus durch die besondere Trägersituation Missstände schneller beheben lassen, weil die Dienstwege kürzer sind.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!