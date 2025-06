Asyl: Bundesregierung will mehr sichere Herkunftsländer benennen

02.06.2025, 12:47 Uhr Audiobeitrag

Wer aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland kommt, hat in Deutschland in der Regel keine Chance auf Asyl. Bisher muss auch der Bundesrat zustimmen, wenn neue Staaten dazukommen sollen. Das will die Bundesregierung jetzt ändern – zügig.

Von BR24 Redaktion