Kaufland stoppt Werbe-Kampagne mit Wendler

Am Donnerstag hatte die Supermarktkette Kaufland einen Werbespot mit Schlagersänger Michael Wendler veröffentlicht. In dem Clip, der auf die sozialen Medien abzielte, singt der 48-Jährige eine umgedichtete Version seines Liedes "Egal" - "Regal".

Am Donnerstagabend veröffentlichte Wendler dann eine Instagram-Story, in der er mit sofortiger Wirkung seinen Ausstieg als Juror bei der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" bekannt gibt. Als Grund nannte der 48-Jährige das Vorgehen von Bundesregierung und Medien in der Corona-Pandemie.

Wendler wirft Bundesregierung Verstöße gegen Verfassung vor

Er werfe der Bundesregierung in der Corona-Krise "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor", erklärte er. Weiter beschuldigte er die Fernsehsender - darunter RTL - "gleichgeschaltet" und "politisch gesteuert" zu sein.

Dabei war Wendler gerade erst bei DSDS präsentiert worden. Michael Wendler hätte eigentlich der Neue sein sollen im Jury-Team von Dieter Bohlen. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen im Januar hatten gerade erst begonnen.

RTL "überrascht von Verschwörungstheorien"

Der Sender RTL zeigte sich in einer ersten Reaktion völlig überrascht - sowohl davon, dass Wendler aussteigt, als auch "von seinen Verschwörungstheorien". Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur teilte RTL mit: "Davon distanzieren wir uns ausdrücklich."

Kaufland: Grenze ist erreicht

Auch Kaufland reagierte umgehend: Nachdem die Supermarktkette von den politischen Aussagen des Schlagersängers erfahren hatte, zog sie zurück: "Bei unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß & Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn mit der Sicherheit & Gesundheit von Menschen gespielt wird." heißt es auf dem Twitter-Account der Kette - versehen mit dem Hashtag #nichtegal.

Das Video mit Wendler hat Kaufland mittlerweile gelöscht. Weder der Werbespot auf YouTube noch andere Posts auf Instagram sind auf den Social-Media-Kanälen der Supermarktkette noch zu finden.