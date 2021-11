Katzenkrankheit FIP: Ein Medikament macht Hoffnung

Mit wachen grünen Augen schaut Lucy hinter den Gitterstäben ihrer Transportbox hervor. Gleich ist sie zur Kontrolle dran in der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Heute geht es ihr gut – das war vor ein paar Monaten ganz anders. Im April 2021 fraß sie plötzlich nicht mehr richtig, nahm ab. "Bis wir dann am Karfreitag feststellten, dass ihr Bauch voller Wasser läuft, also von jetzt auf gleich", erzählt Corinna Olbricht, ihre Besitzerin.

Rasch stand die Diagnose fest: FIP – Feline infektiöse Peritonitis. Eine gefährliche Krankheit bei Katzen, verursacht durch das feline Coronavirus. Nach der Diagnose überleben die Tiere im Mittel nur neun Tage. Lucys Bruder war zuvor bereits an FIP gestorben.

Begeisterung in der Kleintierklinik

Doch die Katze Lucy konnte an einer Studie der Medizinischen Kleintierklinik der LMU München teilnehmen. Dort wurde 18 kranken Tieren ein bisher nicht zugelassenes Medikament verabreicht – als Tablette statt als Spritze, wie in vorherigen Forschungen. Von den Ergebnissen ist Veterinärärztin Prof. Katrin Hartmann begeistert. Alle Katzen erholten sich rasch und überlebten. "Sie müssen sich vorstellen, das sind todkranke Katzen und innerhalb von wenigen Tagen werden die einfach besser, besser, besser", sagt sie. "Es ist absolut unglaublich!" Zwar war die Fallzahl gering und es gab keine Kontrollgruppe. Für Hartmann, die sich seit rund 15 Jahren mit der Erkrankung beschäftigt, ist dies trotzdem ein Durchbruch.

Coronaviren bei Katzen

Bislang standen Tierärzte der Erkrankung hilflos gegenüber. "Wir konnten die Krankheit nicht heilen und auch eigentlich nicht therapieren", sagt Hartmann. "Gerade ein bisschen noch den Tod rauszögern."

FIP wird durch Coronaviren hervorgerufen. Nicht Sars-Cov2, sondern das feline Coronavirus verursacht die Krankheit. Diese Coronaviren können nicht auf den Menschen übergehen. Katzen infizieren sich etwa über den Kot von anderen Tieren. Nur wenige erkranken aber wirklich daran. Doch für die ist es tödlich, meist nur wenige Tage nach der Diagnose.

Tierhalter besorgen sich Präparat oft auf dem Schwarzmarkt

In den sozialen Netzwerken bejubeln Katzenfreunde die Ergebnisse der Tiermedizinerinnen. Auch die Bayerische Landestierärztekammer hält die Studie für vielversprechend und Prof. Hartmann für eine absolute Expertin auf diesem Gebiet – verweist aber auch darauf: Tierärzte dürfen das Medikament in Deutschland weder besorgen noch verabreichen. Derzeit ist es nämlich nicht zugelassen. Weil es schon länger Hinweise darauf gibt, dass das Präparat bei FIP hilft, besorgen sich viele Tierhalter das Medikament auf dem Schwarzmarkt.

Medikament ist noch nicht zugelassen

Der Patentinhaber, die US-Firma Gilead, bemühe sich nicht um eine Zulassung, so Hartmann – sie vermutet, dass der Konzern sich derzeit eher auf die Humanmedizin konzentriert. Die Veterinärärztin hofft, die Firma mit Studien, Expertengremien und Herstellern zum Umdenken bewegen zu können. Mit ihren Forschungen weitermachen will sie auf jeden Fall, für die Behandlung von 40 Katzen hat sie eine Sondergenehmigung – sobald sie einen Nachschub des Medikaments bekommt.

Parallelen zu PIMS?

Die Forschung könnte nicht nur Katzen helfen, sondern unter Umständen auch Menschen. Wissenschaftlern sind Parallelen zwischen FIP und PIMS aufgefallen, einem neuartigen Syndrom bei Kindern nach einer Infektion mit Sars-Cov-2. PIMS ("Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome") trifft Kinder, so wie FIP vor allem junge Katzen trifft. Und bei beiden Erkrankungen schießt das Immunsystem über. Humanmediziner und Tierärzte wollen Proben Seite an Seite vergleichen. Ob Coronaviren bei der Katze also Aufschluss geben könnten über die beim Menschen? Das werden erst zukünftige Forschungen zeigen.