Katze Gli – die eigentliche Hausherrin der Hagia Sophia

Umut Bagceci ist eine kleine zarte Frau mit einem großen Herz für Tiere. Seit 20 Jahren führt sie Touristen durch die Hagia Sophia in Istanbul. Und da ist ihr vor einigen Jahren eine getigerte Katze aufgefallen, die das 1.500 Jahre alte Bauwerk ganz offensichtlich als ihr zuhause ansieht. "Gli posiert, sie baut eine Beziehung zu den Besuchern auf. Und jeder scheint sich zu freuen, wenn er sie sieht. Aber da wusste ich noch gar nicht, wie sie heißt", erzählt Umut Bagceci.

Gli: keine gewöhnliche Katze

In der Türkei gibt es unendliche viele Straßenkatzen. Aber dass diese Katze in der Hagia Sophia keine übliche Straßenkatze war, wusste Umut Bahceci schnell: "Eines Morgens hab' ich die Zeitung gelesen, und da hab ich ein Bild von Gli gesehen mit US-Präsident Barack Obama und mit Präsident Recep Tayyip Erdogan und da hab ich auch erfahren: sie heißt Gli".

Angeblich hätte sie eigentlich Gri heißen sollen – das ist das türkische Wort für Grau. Aber sie schielt ein bisschen. Da habe Gli besser gepasst, heißt es in türkischen Medien. Und die berichten grade jetzt über die kleine selbstbewusste Herrin der Hagia Sophia. Ein Star war sie schon vorher, ein Instagram-Star. Sie hat einen eigenen Account und knapp 50.000 Follower. Dahinter steht Umut Bahceci und eine Feierabend-Begegnung in einem Istanbuler Cafe, erzählt Umut: "Am Tisch nebenan ist ein Deutscher gesessen. Wir sind ins Gespräch gekommen, haben uns natürlich auch über die Hagia Sophia unterhalten. Und so sind wir auch auf Gli gekommen. Und er meinte, mach' einen Account für sie auf."