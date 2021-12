Katja Hessel: Lindner setzt auf diese Frau

Auf ihrer Webseite zitiert Katja Hessel sehr prominent den Preußenkönig Friedrich den Zweiten, genannt "Der Große": "Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt." Mit dem Motto "Das Geld zusammenhalten!" passt die 49-jährige Rechtsanwältin und Steuerberaterin perfekt zur Philosophie der Freien Demokraten, die dem Staat lieber weniger als mehr Geld in Form von Steuern überlassen wollen.

Staatsministerin in Bayern

Die Arbeit in einem Ministerium kennt sie gut. Schon von 2008 bis 2013, als in Bayern eine Koalition aus CSU und FDP regierte, war sie Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie in der Bayerischen Staatsregierung. Ihr damaliger Chef: Wirtschaftsminister Martin Zeil. Doch als die FDP 2013 aus dem Landtag flog, war auch für Katja Hessel ihre Zeit als Abgeordnete erst einmal vorbei.

Abgeordnete im Bundestag

2017 zieht sie über die Landesliste der Bayern-FDP in den Bundestag ein. Ihr Wahlkreis: Nürnberg Nord. Wobei ihr sicherlich zugute kam, dass sie in Nürnberg geboren und aufgewachsen ist. Hessel wird Mitglied im Finanzausschuss, übernimmt im Februar 2020 den Vorsitz in diesem wichtigen Ausschuss des Bundestages. Normalerweise ein Posten, wo man es auch mal in die Schlagzeilen schafft. Aber dann kam die Corona-Pandemie – und die Bazooka-Politik von Finanzminister Olaf Scholz. Katja Hessel, sozusagen die parlamentarische Gegenspielerin des Finanzministers, hat es schwer, geht medial eher unter. Nur wenigen Bürgern außerhalb Nürnbergs ist sie bisher ein Begriff.

Neue Aufgabe als Parlamentarische Staatssekretärin

Nach der Bundestagswahl 2021 verhandelt Katja Hessel für die FDP den Koalitionsvertrag zum Thema Steuern und Finanzen mit. Dass sie Christian Lindner als Parlamentarische Staatssekretärin ins Finanzministerium holt, ist daher keine Überraschung. Mal sehen, ob Katja Hessel an der Seite von Bundesfinanzminister Lindner auch öffentlich eine größere Bekanntheit bekommt.