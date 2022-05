Katholische Kirche will Arbeitsrecht reformieren

Der Katholikentag, der am Sonntag in Stuttgart zu Ende gegangen ist, hat gezeigt: Es gibt Reformbedarf in der katholischen Kirche. Mit an erster Stelle wird da das Arbeitsrecht genannt. Denn Beschäftigte, deren Lebensführung nicht im Einklang mit der Lehre der Kirche steht, müssen bisher fürchten, gekündigt zu werden.

Zum Beispiel, weil sie in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben oder weil sie nach einer Scheidung zum zweiten Mal heiraten. Das soll sich nun ändern, zumindest, wenn es nach einem Entwurf zur Reform des kirchlichen Arbeitsrechts geht, der heute vorgelegt wurde.

Beziehungsleben soll keine Entlassung zur Folge haben

Bisher verlangt die Kirche von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Loyalität bis ins Privatleben hinein. Wer eine Homo-Ehe eingeht, muss damit rechnen, gekündigt zu werden. Das gleiche gilt für kirchliche Beschäftigte, die sich scheiden lassen und dann wieder heiraten.

Künftig soll die private Lebensgestaltung, "insbesondere Beziehungsleben und Intimsphäre" keine Entlassung zur Folge haben, wenn diese nicht im Einklang mit der kirchlichen Lehre stehen. So steht es im Entwurf einer neuen Grundordnung des kirchlichen Dienstes, den die Bischofskonferenz heute vorgestellt hat.

Katholische Kirche einer der größten Arbeitgeber

Der Entwurf wurde von einer Arbeitsgruppe unter Vorsitz des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki geschrieben. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Bistümer erklärt, dass sie die bisherigen Regeln nicht mehr anwenden wollen. Vorausgegangen war der Protest der Initiative #Outinchurch, in der sich homosexuelle Kirchenangestellte geoutet und eine Reform des kirchlichen Dienstrechts gefordert hatten. Die katholische Kirche ist mit dem Wohlfahrtsverband Caritas einer der größten Arbeitgeber im Land und zählt 790.000 Beschäftigte.

Verdi geht Reformvorschlag nicht weit genug

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisiert die geplante Reform als nicht weitgehend genug. Verdi-Bundesvorstand Sylvia Bühler fordert die Abschaffung aller kirchlichen Sonderrechte im Arbeitsrecht. Insbesondere bei der Tariffindung geht die Kirche einen Sonderweg, Gewerkschaften sind bei den Verhandlungen genauso ausgeschlossen wie Streiks.

An diesem sogenannten "Dritten Weg" will die Kirche weiter festhalten. Und noch eine Regel will die katholische Bischofskonferenz nicht ändern: Wer aus der Kirche ausgetreten ist, wird auch künftig dort nicht beschäftigt. Auch "kirchenfeindliches Verhalten" bleibt ein Kündigungsgrund.