Katholische Kirche verpflichtet sich zu Finanz-Standards

Die katholische Kirche will transparenter werden, vor allem in Sachen Finanzen – eine Folge diverser Finanzskandale, zuletzt im Bistum Eichstätt. Doch bisher lag es im Ermessen der Ortsbischöfe, wie sie für mehr Transparenz sorgten. Und die gingen das Thema durchaus unterschiedlich engagiert an. Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands, das ist der Rechtsträger der Deutschen Bischofskonferenz, hat nun verbindliche Beschlüsse gefasst.

Kardinal Marx setzt sich mit strenger Linie durch

Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands, hatte immer wieder Druck gemacht: Die Haushaltszahlen aus den Bistümern müssten vergleichbar werden und transparent. Gerade wenn weiter Geld zwischen ärmeren und reicheren Diözesen fließen solle, müssten alle offenlegen, was sie besäßen.

Nun hat sich Kardinal Marx mit dieser strengen Linie offenbar durchgesetzt. Die Vollversammlung stellte einen Pflichtenkatalog auf.

Alle Jahresabschlüsse von Diözesen, Bistümern, Domkapiteln und anderer wichtiger Rechts- und Vermögensträger werden durch externe Wirtschaftsprüfer durchleuchtet.

Alle Jahresabschlüsse werden veröffentlicht – mit Testat des Prüfers.

Und: Es gelten die Regeln des Handelsgesetzbuches.

Ausnahmen in Rottenburg-Stuttgart und Münster

Zwei Ausnahmen gibt es: das Bistum Rottenburg-Stuttgart und der westfälische Teil des Bistums Münster. Hier hat sich die Diözese für eine nach eigenen Angaben noch strengere Prüfung nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) entschieden. Das sieht allerdings keine externe Prüfung, sondern nur eine Innenrevision vor. In Stuttgart liegt der Fall ähnlich. Beide Ausnahmen hält Kardinal Marx für begründet.

Marx: "Wichtiger Schritt zu mehr Glaubwürdigkeit"

Kardinal Reinhard Marx, sprach von einem "wichtigen Schritt, um eine neue Glaubwürdigkeit innerhalb und außerhalb der Kirche zu erreichen". Die Verwendung der Bistumsmittel werde "transparent und nachvollziehbar" nachgewiesen. Der Kardinal räumte ein, dass nicht alle Bestimmungen des Handelsgesetzbuches für die Arbeit in den Diözesen "passgenau sind". Dennoch werde die Kirche mit diesen Standards ihrer Verantwortung für die ihr anvertrauten Finanzmittel gerecht.

Beträchtlicher Mehraufwand für viele Diözesen

Die HGB-Regeln fänden "in dessen jeweiligen Größenbestimmungen" Anwendung. Kleinere Bistümer dürfen demnach weniger aufwendig bilanzieren als die großen, finanzstarken Diözesen.Basierend auf den Richtlinien können die jeweiligen Bistümer laut Marx nun ihr Controlling, das Risikomanagement und den zielgenauen Einsatz der Finanzmittel weiterentwickeln. Für viele Diözesen bedeute dies beträchtliche zusätzliche Arbeit.