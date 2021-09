Katholische Kirche: Rigide Sexualmoral auf dem Prüfstand

Die rigide Sexualmoral und auch die Haltung zu Homosexualität der katholischen Kirche stehen beim Synodalen Weg im Forum "Leben in gelingenden Beziehungen" auf dem Prüfstand. Birgit Mock ist Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe. Sie setzt sich für die Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare ein und will dafür auch das dogmatische Fundament schaffen.

"Aus unserer Sicht ist es wichtig, als Kirche anzuerkennen, dass Sexualität eine Funktion hat - natürlich, um neues Leben zu schenken, aber auch, um sich als Person vollumfänglich zu erleben. Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen - seien sie heterosexuell oder homosexuell – am Ende gut mit ihrer Sexualität leben können." Birgit Mock

Dass der Katechismus derzeit unterscheidet zwischen "homosexueller Veranlagung" und einer "ausgelebten Homosexualität", sei nicht länger zu vertreten: "Weil wir damit Menschen von ihrer Sexualität fernhalten, obwohl wir ja wissen, das suchen wir uns nicht aus", so Birgit Mock.

"Leid, Schwierigkeiten, Gewissensängste"

Die Anliegen der Arbeitsgruppe tragen nicht alle Synodalen mit. Anfang September 2021 initiierte der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer eine Homepage, auf der Beteiligte beim Synodalen Weg die klassische katholische Sexualmoral verteidigen. In einem Text, den unter anderem der Passauer Bischof Stefan Oster mit verfasst hat, wird Sexualität zwar als "Teil der guten Schöpfungsordnung" gewürdigt; zugleich aber auf den, wie es heißt, "geschützten Ort (...) der Ehe" zwischen Mann und Frau festgelegt. Das entspricht dem traditionellen katholischen Prinzip: "Kein Sex außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau". Für alle anderen gilt demnach das Keuschheitsgebot, also auch für Homosexuelle.

Bernd Mönkebüscher, Pfarrer in Hamm in Nordrhein-Westfalen ist homosexuell und outete sich 2019 öffentlich. "Die Kirche", sagt er, "hat queeren Menschen, die die kirchliche Lehre ernst nehmen, wirklich Leid zugefügt, große Schwierigkeiten, Gewissensängste." Deshalb sei es höchste Zeit, dass die Kirche ihre Lehre in der Sexualmoral verändere. Dazu gehöre auch öffentlich zu sagen: "Es tut uns leid, dass man wirklich lange Zeit diskriminierend gelehrt hat."

Doppelstrategie angestrebt

Dass es an der Zeit ist für Reformen, glaubt auch Birgit Mock vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Die Mehrheit ihrer Arbeitsgruppe auf dem Synodalen Weg strebe eine Doppelstrategie an: Einerseits wolle man Vorschläge zur Änderung des Katechismus machen, also "Streichungen einiger Passagen nach Rom geben" und auf Reaktionen warten.

Gleichzeitig wolle sie aber auch schon hier in Deutschland einen Schritt weitergehen, etwa Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare anbieten:

"Dann kann am Ende die Erprobung in Deutschland vielleicht auch weitergeleitet werden nach Rom, weil so ist das doch oft in der Geschichte der katholischen Kirche, dass die Praxis dem Lehramt vorausgegangen ist!" Birgit Mock

Auch wenn die Glaubenskongregation des Vatikans im Frühjahr klargestellt hatte, dass die katholische Kirche nicht befugt sei, homosexuelle Partnerschaften zu segnen - und damit ein Aufschrei durch die katholische Kirche ging -, folgte Birgit Mock darum einer Einladung von Pfarrer Bernd Mönkebüscher und nahm im Mai an einem Segnungsgottesdienst teil. Über 2.600 Seelsorgende hatten sich damals auf einer Unterschriftenliste öffentlich dazu bekannt, dass sie homosexuelle Paare bereits segnen.