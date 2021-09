Katholische Kirche: Abt von Andechs fordert Frauenpriestertum

In der aktuellen Debatte zu Reformen in der katholischen Kirche hat Benediktinerabt Johannes Eckert im Deutschlandfunk ungewöhnlich deutlich Stellung bezogen – und zwar zu den Reizthemen Priesterinnenweihe und Sexualmoral: "Es wird ja auch von vielen Ordensgemeinschaften eingebracht, warum nicht auch qualifizierte Frauen die Weihe zum Priester empfangen können oder eben als Diakoninnen wirken können."

Auch der Abt der Benediktinerabteien St. Bonifaz in München und Andechs hat da keine Hemmungen: "Ich halte nichts für unmöglich. Für wünschenswert halte ich es absolut. Manchmal gibt es schneller Veränderungen, als wir oft gedacht haben."

"In unterschiedliche Ortskirchen hineinhören"

Hinsichtlich der Frage, ob Frauen die Diakonweihe empfangen können, hat Papst Franziskus aktuell einen zweiten Anlauf unternommen und eine Kommission ins Leben gerufen, die prüfen soll, ob es in der frühen Kirche bereits Frauen in diakonischen Ämtern gab. Ein erster Vorstoß in der Sache lief allerdings ins Leere. Gleichzeitig kristallisiert sich auf dem Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland eine Mehrheit heraus, die hinter der Weihe von Diakoninnen als Minimalforderung steht.

Papst Franziskus ist dem Modell der Katholiken in Deutschland gefolgt und hat einen Synodalen Weg für die gesamte Weltkirche ins Leben gerufen, der bereits im Oktober beginnt. Für Benediktinerabt Eckert ein richtiger Schritt, in die unterschiedlichen Ortskirchen hineinzuhören.

Abt plädiert für Alternativen zum Zölibat und mehr Vielfalt

Zugleich forderte der Abt, neu über das Pflichtzölibat zu diskutieren: "Es ist gar keine Frage, dass zölibatär lebende Menschen ein Schatz sind für die Kirche. Aber genauso sind in Ehe lebende Menschen auch ein großer Schatz, auch wenn sie priesterliche Funktionen dann wahrnehmen."

Kirche solle in ihrer Buntheit betrachtet werden. "Das müssen wir neu lernen", sagt der Abt. Auch wenn die katholische Kirche als Weltkirche und damit als "Global Player" eigentlich immer sehr stark gewesen sei, Vielfalt einzubringen. Als Beispiel dafür könne der Apostel Paulus dienen, der in seinen damaligen Gemeinden eine große Vielfalt zugelassen habe. Der Geist Gottes wirke in Vielfalt, so der Abt. Da gehe es nicht um Spaltung, sondern um die Entfaltung eines Glaubens, der unterschiedliche Ausdrucksformen finde.