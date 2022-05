Katholikentag in Stuttgart mit Bekenntnis zur Ukraine beendet

"Verbundenheit in der Vielfalt"

Immer wieder war auch am Sonntag das Bemühen spürbar, über den begrenzten Raum der eigenen Kirche hinauszuschauen. So warnte die geschäftsführende Direktorin des Katholischen Bibelwerks, Katrin Brockmöller, in einer Dialogpredigt mit dem Limburger Bischof Bätzing davor, die eigene Religion absolut zu setzen. Die wichtigste spirituelle Übung sei heute vielleicht, "in der Vielfalt die Verbundenheit zu spüren", so Brockmöller in einer Bibelauslegung.

Bätzing selbst beschäftigte sich besonders mit dem Problem des christlichen Antisemitismus: "Was das Christentum über die Jahrhunderte durch Abwertung und Verleumdung an Schuld auf sich geladen hat, ist schier unermesslich. Ich bin froh, dass wir heute von und mit unseren Geschwistern im Glauben versöhnt sprechen können."

Rückblick: Steinmeier, Scholz und 27.000 Gläubige

Der Katholikentag war am Mittwochabend in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet worden. Am Freitag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf einem Podium den Deutschen für ihre Hilfsbereitschaft gegenüber Hunderttausenden ukrainischen Flüchtlingen gedankt.

Insgesamt verzeichnete der Katholikentag etwa 27.000 Präsenz-Teilnehmer, davon 20.000 Dauerteilnehmer und 7.000 Tagesgäste. Beim letzten Katholikentag 2018 in Münster waren mehr als drei Mal so viele Teilnehmer gezählt worden, etwa 90.000. Der starke Rückgang wird zum einen auf die Corona-Pandemie, zum anderen auf die Krise der Kirche etwa durch den Missbrauchsskandal zurückgeführt.

Giordano-Bruno-Stiftung kritisiert staatliche Zuschüsse

Die humanistische Giordano-Bruno-Stiftung, die sich in der Tradition der Aufklärung sieht, kritisierte die öffentlichen Zuschüsse von Stadt, Land und Bund für den Katholikentag. "Diese absurd hohen Fördersummen sind mit einem weltanschaulich neutralen Staat nicht zu vereinbaren", sagte Aktionsleiter David Farago.