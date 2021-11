Katholiken wollen "ein Stück Glaubwürdigkeit zurückgewinnen"

Für die neue Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, geht es darum, dass ihre Kirche an Glaubwürdigkeit zurückgewinnt. Der Kirche werde Weltvergessenheit vorgeworfen, was möglicherweise mit der Gottesvergessenheit in unserer Kultur korreliere, sagt sie: "Vielleicht sind das zwei Seiten einer Medaille".

Abwägung persönlicher Freiheit gegenüber Gemeinwohl

Mit dem neuen Standort des ZdK in Berlin sehe Stetter-Karp die wichtigste Aufgabe der katholischen Laienorganisation, gemeinsam mit der Politik gesellschaftspolitische Positionen einzubringen. "Für uns als Laien in der katholischen Kirche ist offensichtlich, dass wir in einer sehr spannenden Zeit stehen in der Frage der Abwägung des Gutes der persönlichen Freiheit gegenüber dem Gemeinwohl und den Risiken für die gesamte Gesellschaft. Ich meine, dass wir hier die Frage nach der Verantwortung aller einbringen sollen", sage Stetter-Karp mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Aufarbeitung der Missbrauchsskandale

Bei der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche baut Stetter-Karp auf den synodalen Weg: "Hätten Sie sich vor fünf Jahren vorstellen können, dass wir Laien in Deutschland mit den Bischöfen in einer geschwisterlichen Weise einen gemeinsamen Weg suchen? Der synodale Prozess zeigt, wie das gehen kann. Insofern buchstabieren wir gemeinsam Schritte.

"Immenser Nachholbedarf in der Anerkennung von Frauen"

Das Geschlecht habe bei ihrer Wahl nicht die erste Rolle gespielt, sagte die neugewählte ZdK-Präsidentin, die sich am Freitag mit 149 zu 41 Stimmen gegen den Theologen und Unternehmensberater Ulrich Hemel durchgesetzt hat, "aber natürlich gibt es einen immensen Nachholbedarf unserer Kirche in der Anerkennung der Stärken von Frauen."