Katar einigt sich mit Deutschland auf Gasliefervertrag

Der Energieriese "Qatar Energy" hat laut Katars Energieminister Saad Sherida al-Kaabi ein Abkommen über Flüssiggaslieferungen nach Deutschland geschlossen. Das Gas solle an das US-Unternehmen "Conoco Phillips" verkauft werden, das es dann weiter nach Brunsbüttel liefere, sagte der Minister bei der Vertragsunterzeichung in der katarischen Hauptstadt Doha. Die Lieferung soll 2026 beginnen und mindestens 15 Jahre laufen. Jährlich sollen bis zu zwei Millionen Tonnen geliefert werden. Ursprünglich hatten die Katarer einen Lieferbeginn ab 2024 ins Auge gefasst.

"Wir haben gute Beziehungen zu deutschen Unternehmen"

"Qatar Energy" sei über die jetzige Vereinbarung hinaus mit deutschen Unternehmen über weitere Gaslieferungen im Gespräch, erklärte al-Kaabi weiter. "Wir haben gute Beziehungen zu deutschen Unternehmen und zur deutschen Regierung", sagte er. Das Gas für das jetzt geschlossene Abkommen kommt von den beiden katarischen Gasfeldern North Field East and North Field South, die vor der Küste des Golfstaates liegen.

Scholz deutete Einigung an

Deutschland versucht derzeit, ausbleibende Gaslieferungen aus Russland unter anderem mit LNG-Lieferungen zu ersetzen, für die an Nord- und Ostsee mehrere Terminals gebaut werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dazu erst in der vergangenen Woche erklärt, der Kauf von verflüssigtem Erdgas (LNG) in Katar sei nicht vom Tisch. "Deutsche Unternehmen sind in sehr konkreten Gesprächen, über die ich Ihnen mehr erzählen könnte, als ich werde", sagte Scholz in einem "Focus"-Interview.

Bundesregierung setzt auf LNG

Die ersten deutschen LNG-Terminals stehen kurz vor dem Betriebsbeginn. Zwar sind die Gasspeicher inzwischen voll, bis Dienstag erreichte ihr Füllstand laut Branchendaten 100 Prozent. Doch verflüssigtes Erdgas soll einen zusätzlichen Beitrag leisten, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) spricht von einem "zentralen Baustein für die Sicherung unserer Energieversorgung im kommenden Winter".

Bisher erhalten Deutschland und andere europäische Länder das über die Niederlande, Belgien oder Frankreich aufgenommene LNG vor allem aus den USA. Habeck bemühte sich auf einer Reise im Frühjahr um Lieferbeziehungen mit Katar. Das Emirat setzt allerdings auf Langfristverträge.

Regierung will langfristig weg von fossiler Energie

Klimaschützer hatten gefordert, Deutschland dürfe wegfallende russische Gas- und Ölimporte nicht durch die Einfuhr fossiler Energieträger aus anderen Ländern ersetzen. Auch Grünen-Politiker wie Annalena Baerbock und Robert Habeck forderten, die durch den russischen Krieg in der Ukraine hervorgerufene Energiekrise in einen Schub für den Ausbau erneuerbarer Energien im Zuge der Energiewende zu verwandeln. Deutschland müsse "unabhängig werden von fossiler Energie", so Habecks Wirtschaftsministerium.

Zuletzt hatte Habeck jedoch erklärt, verflüssigtes Erdgas solle zur Energieversorgung der Bundesrepublik beitragen. Experten hatten aber bezweifelt, ob sich Lieferländer auf deutsche Wünsche nach Verträgen mit relativ kurzer Laufzeit einlassen würden. Der jetzige 15-Jahres-Vertrag dürfte einen Kompromiss darstellen.