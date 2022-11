Anschauen oder Boykott: Warum ist die WM in Katar umstritten?

Am 20. November ist Anpfiff für die erste Partie der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Doch das arabische Gastgeberland steht massiv in der Kritik. So sehr, dass viele Menschen planen, die WM zu boykottieren. Darum ist die WM in Katar so umstritten:

Kontroverse um WM-Vergabe an Katar

Die Vergabe der WM im Jahr 2010 wird von unzähligen Korruptionsvorwürfen begleitet. Katar bekam im vierten Wahlgang den Zuschlag, obwohl der Wüstenstaat laut interner Fifa-Prüfberichte von allen Bewerbungen am wenigsten für eine WM-Ausrichtung geeignet war.

Bei der Vergabe setzt sich Katar gegen die USA als Austragungsort durch – mit 14 zu 8 Stimmen. Im Mai 2015 erfolgen in der Schweiz zahlreiche Verhaftungen. US-Ermittler sehen es als erwiesen an, dass drei Fifa-Exekutivmitglieder von Katar jeweils eine Million Dollar erhalten hatten. Katar bestreitet bis heute alle Vorwürfe. Ohne diese Stimmen hätte es bei der Abstimmung ein Patt gegeben und der damalige Fifa-Präsident Sepp Blatter hätte über den Austragungsort entschieden – er war Anhänger der US-amerikanischen Bewerbung.

Einen Entzug der WM hätte ausschließlich die Fifa veranlassen können. Doch der Bau der Stadien war bereits zu weit fortgeschritten. Auch hatte Mitbewerber USA nunmehr kein Interesse an einer WM 2022, da die Vereinigten Staaten mittlerweile zusammen mit Mexiko und Kanada die WM 2026 ausrichten werden.

Ausbeutung von Gastarbeitern: "Kafala" im Geheimen

Der Preis der Schmiergelder ist jedoch nichts gegenüber dem hohen Preis, den die Gastarbeiter in Katar bezahlten, die oft unter menschenunwürdigen Bedingungen die Stadien errichtet oder renoviert haben. Die Niedriglohn-Migranten stammten vorwiegend aus Nepal, Pakistan, Indien, Bangladesch und von den Philippinen.

Im Zentrum der Kritik stand das sogenannte Kafala-System, das in etlichen Staaten der Golfregion praktiziert wird. Es bindet Arbeitnehmer an einen Arbeitgeber und nimmt ihnen praktisch alle Rechte. Nachdem die Empörung über dieses System im Vorfeld der WM immer lauter geworden war, trat am 30. August 2020 in Katar eine Arbeitsrechtsreform in Kraft, mit der das System weitgehend beendet werden sollte. Doch Menschenrechtsorganisationen wie "Amnesty International" bemängeln, dass es "spürbare Verbesserungen" nur auf den direkten WM-Baustellen gegeben habe. Dabei handelte es sich lediglich um "etwa zwei Prozent" aller Arbeitsmigranten in Katar.

Daher fordern unter anderem "Amnesty International" sowie Gewerkschaften und Fangruppen vom Fußballweltverband Fifa ein Entschädigungsprogramm für Arbeitsmigranten – und auch für Hinterbliebene. Denn Schätzungen zufolge sollen beim Bau der WM-Stadien bis zu 6.500 Gastarbeiter zu Tode gekommen sein. Katar weist das zurück: Lediglich drei Menschen sollen dabei gestorben sein, 37 weitere Todesfälle stünden in keinem direkten Zusammenhang mit den Arbeiten. Ob ein Entschädigungsfonds zustande kommt, ist höchst fraglich.

Eingeschränkte Frauenrechte und Homophobie

Doch nicht nur wegen des Umgangs mit Gastarbeitern steht Katar in der Kritik. In dem Golfstaat gilt das islamische Recht, die Scharia – Frauen sind nicht gleichberechtigt. Ein Beispiel: Wird eine Frau vergewaltigt und zeigt die Tat bei der Polizei an, riskiert sie, selbst vor Gericht zu landen: wegen außerehelicher intimer Beziehungen. Geahndet werden kann das angebliche Vergehen mit Peitschenhieben oder Gefängnisstrafen.

Auch Homosexualität wird in Katar mit Gefängnis bestraft, nach islamischem Recht sogar mit der Todesstrafe. Der katarische WM-Botschafter und frühere Fußball-Nationalspieler Khalid Salman hatte vor Kurzem in einem Interview mit dem ZDF mit homophoben Aussagen schockiert. Während der WM würden "viele Dinge hier ins Land kommen – lass uns zum Beispiel über Schwule reden", so Salman. Diese dürften zwar nach Katar kommen, müssten dort aber "unsere Regeln akzeptieren". Schwulsein sei "haram" (deutsch: "Sünde") und damit verboten: "Es ist ein geistiger Schaden." An dieser Stelle wurde das Interview nach ZDF-Angaben durch den Pressesprecher des WM-Organisationskomitees abgebrochen.

Das Auswärtige Amt hat die Salman-Aussagen durch eine Sprecherin zwar scharf verurteilt, eine Reisewarnung für LGBTIQ-Personen plant das Ministerium vor dem Hintergrund der "Sicherheitsgarantie" derzeit aber nicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte diese nach eigener Aussage durch den Premierminister von Katar erhalten, wonach homosexuelle Fans gegen Übergriffe geschützt seien.

Kritische Berichterstattung unerwünscht

Nun gerät noch ein neuer Kritikpunkt in den Fokus: die Pressefreiheit. Denn das arabische Emirat stellt massive Einschränkungen in der Berichterstattung in Aussicht. Wie der britische "Guardian" berichtete, gibt es seitens Katar eine Liste mit Auflagen, die von Kamera- und Filmteams der Presse unterschrieben werden müssen, um eine Drehgenehmigung zu bekommen. Die Auflagen beinhalten unter anderem das Verbot, Einheimische in ihren Privaträumen zu filmen. Das gilt auch für Unterkünfte, in denen Gastarbeiter untergebracht sind. Filmverbote bestünden zudem auch in Regierungsgebäuden, Kirchen, Universitäten, Krankenhäusern und bei Privatunternehmern.

Kritiker sehen darin eine Zensur. "Damit werden investigative Berichte über die Begleitumstände der WM in Katar drastisch erschwert", erklärte der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands, Frank Überall. Jeder, der Interviews mit Bürgern, Gastarbeitern oder Aktivisten über deren prekäre Lage in Katar mache, laufe Gefahr, vor Gericht zu landen.

Die ARD verspricht: Man werde "dennoch alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, wie geplant nicht nur sportlich, sondern auch kritisch und hintergründig von der Fußball-WM in Katar zu berichten", so eine ARD-Sprecherin. "Auch die persönlichen Eindrücke und Erlebnisse unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort werden dabei eine große Rolle spielen – und diese werden selbstverständlich keinerlei Zensur unterliegen. Darüber hinaus hat die ARD in den vergangenen Monaten ja auch bereits in umfangreichen Dokumentationen die negativen Seiten dieser Fußball-Weltmeisterschaft intensiv beleuchtet und wird dies auch weiter tun."

Besucher-Überwachung per App

Ungewohnt sind auch die Auflagen für WM-Touristen in Katar. Wer Fußballspiele live im Stadion sehen will, muss verpflichtend zwei Apps auf seinem Smartphone installieren, die Zugriff auf praktisch alle im Handy gespeicherten Daten haben. Experten warnen vor willkürlicher Überwachung und raten Besuchern, sich für ihren Trip ein weiteres Handy zuzulegen.

Vorwurf des "Greenwashings"

Neben der Menschenrechtssituation, der Ausbeutung von Arbeitskräften und dem Umgang mit Minderheiten, Korruption und Pressefreiheit gibt es noch einen Kritikpunkt, der mitunter etwas unterrepräsentiert ist: die Frage der Nachhaltigkeit.

In dem Golfstaat gibt es keine große Fußballtradition. Sechs der WM-Stadien mussten unter gigantischem Ressourcenverbrauch neu gebaut werden, bei zweien waren Ausbau- und Renovierungsmaßnahmen fällig. Trotz der Verlegung des Turniers in den Winter herrschen in Katar relativ hohe Temperaturen, die eine Kühlung der Stadien nötig machen. Aufgrund der Lage am Arabischen Golf ist außerdem für wohl alle Teams und Fans die Anreise per Flug notwendig.

Die Organisation Carbon Market Watch beschuldigte den Golfstaat in einem Bericht im Mai 2022 des "Greenwashings". Der von Katar angegebene erwartete CO2-Fußabdruck für die Austragung der WM sei deutlich zu niedrig angesetzt und in Wirklichkeit bis zu achtmal so hoch. Der Bericht kritisiert außerdem die Qualität der Projekte zum Ausgleich der Emissionen als fragwürdig, schwer nachvollziehbar und nicht unabhängig nachprüfbar. Auch das Sponsoring durch das Energieunternehmen Qatar Energy, das die Ausbeutung von Erdgas weiter vorantreibt, wird kritisiert. Ebenso der Einsatz zusätzlicher täglicher Flüge aus den Nachbarstaaten – denn in Katar gibt es zu wenige Übernachtungsmöglichkeiten.

Wie reagiert Katar auf die Kritik?

Katar fühlt sich unberechtigt am Pranger – und verweist beispielsweise auf einen neu eingeführten Mindestlohn für ausländische Arbeiter von umgerechnet 230 Euro im Monat sowie verbesserte Sicherheitsstandards und Beschwerdemechanismen für Gastarbeiter. Bereits 2018 sei ein Entschädigungsfonds eingerichtet worden, der einspringe, wenn Unternehmen keine Entschädigungen für Verletzungen und Todesfälle oder keine Löhne zahlten. "Allein im vergangenen Jahr haben wir etwa 350 Millionen Dollar an Arbeiter ausgezahlt", sagte der katarische Außenminister Abdulrahman Al Thani der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Er wirft Deutschland Doppelmoral vor: Auf der einen Seite kritisiere Berlin die Menschenrechtslage, auf der anderen Seite habe die Bundesregierung kein Problem mit Katar, wenn es um Energiepartnerschaften gehe.

Experten wie der Politologe und Golfstaaten-Kenner Sebastian Sons räumen ein, dass sich Katar durchaus um Verbesserungen bemühe. Allerdings fehle es an wirksamen Kontrollen zur Einhaltung der neuen Bestimmungen. Strukturelle Ausbeutung bleibe "ein massives Problem". Sports-Washing, also positive Außendarstellung mithilfe eines Großereignisses wie der WM, habe offenkundig nicht funktioniert. Gleiches gilt nach Ansicht von Beobachtern für die WM 2018 in Russland und die Olympischen Winterspiele in Peking 2022.

WM-Boykott: Ja oder nein?

Fußballfans stehen nun vor einem Dilemma, meint die Wirtschaftsethikern Yvonne Thorhauer. Die Überzeugung, die westliche Moral und deren Normen seien die einzig richtigen und müssten deshalb weltweit übernommen werden, "setzt jene Gesellschaften zurück, die andere Werte leben", schreibt Thorhauer in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Damit gerät die Moral selbst in einen Widerspruch: Sie diskriminiert, obwohl sie dies selbst verbietet."

Helen Breit von der Fan-Initiative "Unsere Kurve" meint, letztlich müsse jeder selbst entscheiden, ob er sich die Spiele anschauen wolle. "Je mehr man über das Zustandekommen dieser WM, die Todesopfer und die Missachtung von Menschenrechten weiß, desto weniger kann man mit Freude auf dieses Turnier blicken." Wichtig sei es in jedem Fall, hinter die Hochglanzkulisse eines solchen Turniers zu schauen und sich dann eine eigene Meinung zu bilden.

"Wir sind weit davon weg, den Leuten Vorschriften machen zu wollen", sagt der Präsident von Missio Aachen, Dirk Bingener. Das Hilfswerk hat im Internet die Petition "Frauen schützen in Katar" gestartet. Es gebe Mittel und Wege, sich auch von Deutschland aus für eine Verbesserungen in Katar einzusetzen; egal ob man die Spiele im Fernsehen schaut oder nicht, so Bingener.

Warum übertragen ARD und ZDF die WM?

Das Erste hat einen öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag zu erfüllen. Dazu zählt auch die Sportberichterstattung. Wie die Vergabe von Ausrichterstätten durch die jeweiligen Sportverbände erfolgt, können wir als Berichterstatter nicht direkt beeinflussen. ARD und ZDF haben mediale Verwertungsrechte an der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft, die in Katar ausgerichtet wird, erworben und werden diese wie geplant in ihren Fernsehprogrammen und Online- sowie Hörfunkangeboten verwerten.

Gleichzeitig werden ARD und ZDF – wie bei sämtlichen sportlichen Großereignissen üblich – in Erfüllung ihres öffentlich-rechtlichen Auftrags im Vorfeld und im Rahmen der Übertragungen von der Fußball-WM über das Gastgeberland und die dort herrschende rechtliche, politische, kulturelle und gesellschaftliche Situation objektiv, kritisch und umfassend in ihren Programmen berichten. Die Öffentlich-Rechtlichen begreifen diese Berichterstattung auch als Chance, die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit auf die Situation im Austragungsland zu lenken und darüber aufzuklären. Für ihre kritische und informative Berichterstattung werden ARD und ZDF natürlich auch auf ihr hochklassiges und breit aufgestelltes Korrespondentennetz zurückgreifen.

Eine ähnliche Haltung vertritt zum Beispiel auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die im Kontext der Fußball-WM 2022 in Katar die Idee eines medialen Boykotts ablehnt, weil nur durch Berichterstattung auch die nicht-sportlichen Aspekte der Situation vor Ort ins Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken.

Bei der ARD können Sie sich im Fall der Sportredaktionen der ARD-Anstalten aber darauf verlassen, dass nicht nur die sportlichen Leistungen Gegenstand der Berichterstattung sind, sondern auch die Einordnung der Veranstaltung in kulturelle, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge. Deshalb enthalten die Sportstrecken des Ersten stets eine Rahmenberichterstattung, die sich mit den entsprechenden Missständen beschäftigt.