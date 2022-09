Kasachstan: Papst drängt auf Frieden, Kyrill auf russische Sicht

Kyrill beklagt "falsche Darstellung historischer Ereignisse"

Seine Teilnahme am Weltkongress der Religionen sagte der Putin-nahe Patriarch im August ab. Vor Ort verlas der anwesende Außenamtschef des Moskauer Patriarchats, Metropolit Antonij, jedoch eine Nachricht des Patriarchen. Darin beklagt Kyrill eine "falsche Darstellung historischer Ereignisse" und ruft dazu auf, "klaren Verstand und friedvolle Seele" zu bewahren, insbesondere in schwierigen Zeiten für die Menschlichkeit. Der Glaube könne dazu beitragen, so Kyrill.

Metropolit Antonij ergänzte, es sei immer leichter geworden, Informationen zu manipulieren. Die jüngsten Ereignisse hätten gezeigt, "wie leicht es geworden ist, ein Feindbild zu schaffen", so der Metropolit. Man zeige mit dem Finger auf andere und rufe zu Hass auf.

Treffen mit Papst für russische-orthodoxe Kirche "sehr wichtig"

Am Rande des Welttreffens äußerte sich Antonij später auch zu einem möglichen Treffen zwischen Kyrill und Franziskus, worüber im Vorfeld des Welttreffens spekuliert wurde. Eine solche Begegnung der beiden Kirchenoberhäupter müsse gut vorbereitet werden. "Hoffen wir, dass es eines Tages die Möglichkeit für dieses Treffen gibt." Das Wichtigste sei, dass am Ende eine gemeinsame Erklärung, ein Appell stehe, so wie beim ersten Treffen der beiden auf Kuba 2016, bekräftigte Antonij.

Für die russisch-orthodoxe Kirche sei eine solche Begegnung auch "sehr wichtig", so der Metropolit weiter, der sich zuvor gut 15 Minuten mit Franziskus ausgetauscht hatte. Das zuletzt angesetzte Treffen von Kyrill und dem Papst in Jerusalem im Juni sei allein vom Vatikan abgesagt worden, so Antonji weiter. "Wir waren bereit für dieses Treffen."

Der Papst hatte die Absage aus vatikanischer Sicht mit seiner Kritik an Kryrill begündet, was für Metropolit damals "sehr unerwartet" gewesen sei. Franziskus hatte Kyrill in dem Interview unter anderem als "Staatsdiener" betitelt. Diese Aussagen des Papstes seien "nicht hilfreich für die christliche Einheit" gewesen, so Antonji. "Aber wir müssen vorangehen", betonte der Metropolit.

