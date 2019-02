"Kartellamtsbeschluss gegen Facebook ist wegweisend"

Im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 betonte Ulrich Kelber, dass er ein gemeinsames europäisches Vorgehen errreichen will:

Es ist nicht so, dass das Kartellamt alleine steht. Ich habe das als ein klares Signal an die europäischen Datenschutzbehörden verstanden, die im Bereich des Datenschutzes wesentlich detaillierter Vorgaben machen können (....), auch dort weiterzukommen mit der Durchsetzung des neuen europäischen Datenschutzrechts.

Der SPD-Politiker kündigte an, dass er mit den anderen EU-Partnern beim Datenschutz den Schulterschluss suchen wird: "Das werde ich in den Geprächen in Brüssel (....) ansprechen, dass wir erwarten, dass Unternehmen, die so eindeutig gegen Datenschutzrecht verstoßen, dass es dort auch Konsequenzen gibt ."

Das ganze Interview hören Sie hier: https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowelt/ulrich-kelber-datenschutzbeauftragter-facebook-100.html