Kartellamt fordert Autofahrer zu bewusstem Tanken auf

Autofahrer sollten dem Bundeskartellamt zufolge wegen der hohen Sprit-Preise einen Bogen um Autobahn-Tankstellen machen. "Gerade bei den derzeit sehr hohen Preisen lässt sich mit ein paar Faustregeln viel Geld sparen", erklärte Kartellamtschef Andreas Mundt: "Autobahn-Tankstellen sollten gemieden werden." Seien die Preise bereits an Straßen-Tankstellen hoch, lägen sie an der Autobahn "meist noch etwa 25 Cent höher".

Zeitpunkt des Tankens ist wichtig

Zudem sollten die Fahrzeug-Lenker auch darauf achten, wann sie die Zapfsäule ansteuern. Am teuersten sei das Tanken morgens zwischen fünf und acht Uhr, am niedrigsten seien die Preise meist am Abend zwischen 18 und 22 Uhr. Im Laufe eines Tages gebe es in einer Stadt oder Region Preisunterschiede von um die 20 Cent pro Liter. Am späten Abend und in der Nacht heben Tankstellen ihre Preise oft wieder an.

Apps sorgen für Transparenz beim Tanken

In manchen Fällen habe aber auch das abendliche Tanken keine Erleichterung gebracht. Das günstigere Angebot am Abend war im März "teilweise von hohen, kontinuierlichen Preisanstiegen überlagert", so das Kartellamt. Gerade in solchen Ausnahmefällen sei die prompte Information durch Handy-Apps, die oft auch Preisentwicklungen und Tageszyklen anzeigen, sehr wertvoll. Es gibt zahlreiche Apps, um die aktuellen Spritpreise an Tankstellen abzufragen.

Die meisten dieser Apps arbeiten mit Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. Diese erhebt die Preise an rund 15.000 Tankstellen in Deutschland und leitet daraus Tipps ab, wie Autofahrerinnen und Autofahrer beim Tanken viel Geld sparen können. Das Bundeskartellamt veröffentlichte am Dienstag den Jahresbericht seiner Markttransparenzstelle.

Fahrverhalten wirkt sich auf Spritverbrauch aus

Einsparpotential gibt es auch bei der Wahl des Kraftstoffs: Der Abstand von E5 zu E10 liegt laut Kartellamt bei etwa sechs Cent. "Hier ergeben sich bei entsprechender Eignung des Fahrzeuges deutliche Einsparmöglichkeiten für wechselwillige Verbraucherinnen und Verbraucher."

Der ADAC empfiehlt zudem rechtzeitiges Hochschalten bei einer Drehzahl von circa 2.000 Umdrehungen pro Minute und allgemein das Fahren mit niedriger Drehzahl. Zurückschalten sollten Autofahrer erst dann, wenn der Motor ruckelt oder zu brummen beginnt.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten außerdem auf den richtigen Reifendruck achten. Auch vorausschauendes Fahren kann helfen, denn Bremsen vergeudet Energie. Die Motorbremse sollte deshalb so lange wie möglich genutzt werden, vor einer Ortschaft sollten Fahrer etwa frühzeitig vom Gas gehen und nicht abrupt abbremsen. Wer voraussichtlich länger als 20 Sekunden stillsteht, beispielsweise an einer roten Ampel, sollte außerdem den Motor abschalten.

Zudem kann das Abschalten der elektronischen Geräte im Auto Sprit sparen, denn auch Klimaanlage und Standheizung verbrauchen Kraftstoff. Allgemein gilt: Kurze Strecken sollten nicht mit dem Auto zurückgelegt werden.

Kartellamt nimmt Raffinerien unter die Lupe

Das Bundeskartellamt hat unterdessen eine sogenannte Sektoruntersuchung bei Raffinerie-Betreibern und Kraftstoff-Großhändlern eingeleitet. Ziel sei es, die Gründe für die jüngsten Markt- und Preisentwicklungen auszuleuchten, so Mundt. Hintergrund der Aktion: Wegen des Ukraine-Krieges waren die Preise für Rohöl und die Preise an den Zapfsäulen stark angestiegen. Als der Rohölpreis wieder fiel, sank der Verbraucherpreis aber nicht im gleichen Maße. Sollte das Kartellamt Missstände benennen, könnte der Gesetzgeber tätig werden.