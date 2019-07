Karrenbauer nennt Hitler-Attentäter Vorbilder

Annegret Kramp-Karrenbauer hat bei einem Festakt auf dem Paradeplatz des Verteidigungsministeriums an die Verdienste der Hitler-Attentäter vom 20. Juli erinnert. Vor 400 Bundeswehrrekruten, die ihr feierliches Gelöbnis abgaben, bezeichnete sie die Männer, die vor 75 Jahren gegen "Unrecht, Barbarei und Menschenverachtung" aufbegehrt hätten, als Vorbilder. An die Rekruten gewandt, sagte Karrenbauer:

"Gemeinsam handeln wir in Einsätzen vom Kosovo über das Mittelmeer bis nach Afghanistan und Mali. Dieser gemeinsame Einsatz mit unseren Verbündeten und Partnern für den Frieden in Europa und in der Welt, für Recht und Freiheit, für die Achtung und den Schutz der Menschenwürde, das ist das Vermächtnis des deutschen Widerstandes, das über unseren nationalen Rahmen hinausreicht." Annegret Kramp Karrenbauer, Verteidigungsministerin

Lehren aus der Geschichte dürfen nicht verblassen

Anschließend ergriff auch Bundeskanzlerin Angela Merkel das Wort. Man müsse das Gedenken pflegen und die Erinnerung weitertragen. Lehren aus der Geschichte dürften nicht verblassen.

Im Gedenken an die Männer und Frauen des 20. Juli betonte Merkel: "Sie mahnen uns, wachsam zu sein und Rassismus und Nationalismus in all seinen Facetten entgegenzutreten". Der Mut aller Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus müsse "uns auch heute leiten", deren Entschlossenheit und Opfer seien eine bleibende Mahnung für alle: "Ihrem Gewissen folgend erwiesen sie sich als wahre Patrioten."

Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um General Graf von Stauffenberg versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten, um den Krieg zu beenden. Das Attentat misslang, Stauffenberg und drei Mitverschwörer wurden noch in der Nacht erschossen. In den folgenden Wochen und Monaten richteten die Nazis 89 weitere Beteiligte und Unterstützer hin.