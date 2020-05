Karlsruhe urteilt über Anleihenkäufe der EZB

Im Dauer-Krisenmodus pumpt die Europäische Zentralbank (EZB) viele Milliarden Euro in die Märkte. Das Bundesverfassungsgericht beäugt die Geldpolitik seit langem kritisch. Heute verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil. (Az. 2 BvR 859/15 u.a.)

So hat die EZB zwischen März 2015 und Ende 2018 unter ihrem damaligen Präsidenten Mario Draghi rund 2,6 Billionen Euro in Staatsanleihen und andere Wertpapiere investiert - den allergrößten Teil über das Programm PSPP (Public Sector Purchase Programme), um das es in Karlsruhe geht. Kurz vor Ende seiner Amtszeit setzte Draghi noch eine Neuauflage durch: Seit dem 1. November 2019 erwirbt die EZB wieder regelmäßig Wertpapiere von Staaten, zunächst in vergleichsweise geringem monatlichen Umfang von 20 Milliarden Euro.

Wirtschafts- statt Währungspolitik?

Die Kläger werfen der EZB vor, mit dem Geld finanziell klammen Eurostaaten unter die Arme zu greifen. Außerdem betreibe sie Wirtschafts- statt Währungspolitik. Beides ist ihr verboten.

Richter sehen Anleihenkäufe kritisch

Die Verfassungsrichter sehen die Staatsanleihenkäufe seit längerem kritisch. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) teilt die Bedenken nicht und hat das Programm im Dezember 2018 abgesegnet. An diese Vorabentscheidung ist Karlsruhe grundsätzlich gebunden. Das Bundesverfassungsgericht hat sich immer vorbehalten, sich über ein Luxemburger Urteil hinwegzusetzen - allerdings nur, wenn die EuGH-Auslegung der EU-Verträge schlicht "nicht mehr nachvollziehbar" und "objektiv willkürlich" ist.

Möglicherweise formulieren Richter Bedingungen

Im äußersten Fall könnte das Verfassungsgericht der Deutschen Bundesbank untersagen, sich an den Käufen weiter zu beteiligen. Zudem könnten die Richter Bundesregierung und Bundestag verpflichten, auf deren Beendigung hinzuwirken. Damit wäre etwa ein Viertel des Kaufvolumens weg. Realistischer dürfte sein, dass die Richter Bedingungen formulieren, die für eine deutsche Beteiligung künftig erfüllt sein müssen.

Anleihenkäufe in Corona-Krise ausgeweitet

In der Corona-Krise hat die EZB ihre Anleihenkäufe noch einmal deutlich ausgeweitet, größtenteils aber über andere Programme. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern, investiert die EZB bis Jahresende im Rahmen der laufenden Kaufprogramme 120 Milliarden Euro zusätzlich. Dieses Geld soll vor allem in Unternehmenspapiere fließen.

Zudem steckt die EZB 750 Milliarden Euro über ein Notprogramm (Pandemic Emergency Purchase Programme/PEPP) in Staats- und Unternehmensanleihen. Dieses soll solange laufen, bis der EZB-Rat die Krise für bewältigt hält - mindestens bis Ende 2020. Diese sind nicht Gegenstand des Verfahrens. Sollten die Richter Auflagen machen, könnte sich das also höchstens indirekt auswirken.

Ziel: Ausgewogenes Preisniveau

Hauptziel der EZB bei den Anleihenkäufen ist ein ausgewogenes Preisniveau. Das sieht die EZB am ehesten gewährleistet, wenn die Preise im Euroraum mit seinen 19 Ländern moderat steigen. Mittelfristig wird eine Teuerungsrate knapp unter 2,0 Prozent angestrebt. Denn wenn die Preise stagnieren oder fallen, kann das Verbraucher und Unternehmen verleiten, Investitionen aufzuschieben. Das kann die Konjunktur bremsen. Über Anleihenkäufe kommt viel Geld in Umlauf, was normalerweise die Inflation anheizt.

Gauweiler und Henkel unter Klägern

Unter den Klägern sind unter anderen der frühere CSU-Vize Peter Gauweiler sowie die Ex-AfD-Politiker Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel. Eine weitere Klägergruppe wird von dem Berliner Finanzwissenschaftler Markus Kerber vertreten. Das Urteil sollte eigentlich bereits am 24. März verkündet werden. Der Termin musste wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie aber verschoben werden.