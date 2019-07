Karlsruhe bestätigt EU-Bankenunion

Die zentrale Bankenaufsicht im Euroraum und der gemeinsame Fonds zur Rettung maroder Geldhäuser haben der Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht standgehalten. Die Karlsruher Richter haben zwei Verfassungsbeschwerden gegen die europäische Bankenunion abgelehnt (Az. 2 BvR 1685/14 u.a.).

"Die Regelungen schöpfen den Rechtsrahmen aus, überschreiten ihn aber nicht in Bezug auf des Grundgesetz", so Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle.

19 deutsche Banken unter EZB-Aufsicht

Eine Banken- und Finanzkrise wie vor gut zehn Jahren sollte es in Europa nicht mehr geben. Deswegen werden die größten, systemrelevanten Banken und Bankengruppen seit 2014 von Aufsehern unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt überwacht. Aktuell sind das 114 Institute, 19 davon sind in Deutschland, wie beispielsweise die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Bayerische Landesbank.

Die Aufseher prüfen regelmäßig den Geschäftsbetrieb der Geldhäuser. Fallen besondere Risiken auf, können sie Banken vorschreiben, sich dickere Kapitalpuffer zuzulegen. Sie sind auch befugt, Manager abzulehnen oder einem Institut die Zulassung zu entziehen.

Keine Steuergelder mehr für Bankenrettung?

Außerdem gehört zur Bankenunion ein Notfall-Fonds, mit dem zahlungsunfähige Großbanken abgewickelt werden können, ohne dass dafür Steuergelder verwendet werden müssen. Denn das Geld für den Fonds kommt von den Banken und wird von einem Ausschuss mit Sitz in Brüssel verwaltet. Bis zum Jahr 2024 sollen so schätzungsweise 55 Milliarden Euro zusammenkommen.

Die Kläger um den Berliner Finanzwissenschaftler Markus Kerber hatten vorgebracht, dass Deutschland damit große finanzielle Risiken eingehe und gleichzeitig viel zu viel Macht an die EZB abgebe. Für die Übertragung derart weitreichender Kompetenzen auf europäische Ebene fehle die rechtliche Grundlage.

Kontrolle liegt nicht allein bei EZB

Dem folgten die Verfassungsrichter nicht. "Nach eingehender Prüfung" sei ausschlaggebend gewesen, dass die Aufsicht über die Kreditinstitute in der Eurozone nicht vollständig auf die EZB übertragen worden sei. Nach Interpretation des Senats seien bei den nationalen Aufsichtsbehörden umfangreiche Befugnisse verblieben.