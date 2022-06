Karlspreis: Sudetendeutsche ehren Selenskyj und Johannis

Eine junge Geflüchtete aus der Ukraine stand am Mittag auf der Bühne des Sudetendeutschen Tags in Hof – stellvertretend für das kriegsgeschundene Volk der Ukraine, so Bernd Posselt, Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen. Unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine im Februar habe man beschlossen, dieses Jahr den "tapferen und mutigen ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj" mit dem Europäischen Karlspreis auszuzeichnen.

Posselt: Russlands Angriff auf Zukunft und Seele Europas

Mit diesem Preis würdigt die Sudetendeutsche Landsmannschaft seit 1958 den Einsatz für die Völkerverständigung und Zusammenarbeit in Europa. Die Preisverleihung sei ein Zeichen der Solidarität mit allen Menschen in der Ukraine, so Bernd Posselt: "Wir in der Europäischen Union sind zwar nicht Kriegspartei, aber Kriegsziel." Der Angriff Russlands richte sich letztendlich auf die Seele und die Zukunft Europas: "Die Ukrainer kämpfen auch für uns, die Freiheit", betonte der langjährige CSU-Europaabgeordnete Posselt unter dem Applaus der zahlreichen Ehrengäste beim Festakt in der Hofer Freiheitshalle.

Übergabe an Selenskyj aufgeschoben

Sobald es die Lage zulasse, will eine Delegation der Sudetendeutschen Landsmannschaft den Europäischen Karlspreis in Kiew persönlich an Selenskyj überreichen. Vorläufig wird er im "Heiligenhof", der Bildungsstätte der Sudetendeutschen in Bad Kissingen aufbewahrt. Dieses Haus hat die Landsmannschaft als Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge umfunktioniert.

Ehrung für Rumäniens Staatspräsident Johannis

Vor Ort in Hof war heute zum Auftakt des Pfingsttreffens der Sudetendeutschen auch der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis – der Preisträger von 2020 nahm die Auszeichnung pandemiebedingt mit zwei Jahren Verspätung entgegen. Die Sudetendeutsche würdigen damit sein Lebenswerk, so Posselt. Johannis stehe beispielhaft für das Zusammenleben verschiedener Volksgruppen. Als Siebenbürger Sachse gehöre er einer Minderheit in Rumänien an – und habe trotzdem nicht nur als Bürgermeister von Hermannstadt mit großer Mehrheit die Wählerinnen und Wähler überzeugt, sondern sorge bereits in seiner zweiten Amtszeit als Staatspräsident für Ausgleich und Miteinander.

Beeindruckende Solidarität des rumänischen Volks

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg dankte der Sudetendeutschen-Sprecher Posselt auch den Menschen in Rumänien, die rund eine Million Kriegsflüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen haben: "Ein Volk, das nicht auf Reichtümer gebetet ist, zeigt hier eine beeindruckende Solidarität mit dem ukrainischen Volk." Und Europapolitiker Posselt erinnerte an die Diskussionen vor dem Beitritt Rumäniens und Bulgarien in die EU 2007. Er sei froh, dass man sich damals gegen Bedenken auch im EU-Parlament durchgesetzt habe: "Stellen Sie sich angesichts der aktuellen geopolitischen Lage vor, wie gefährlich die Situation wäre, wenn wir mit Rumänien und Bulgarien nicht zwei zuverlässige Staaten an der Schwarzmeerküste hätten."

Jeder soll in Europa seine Sprache und Kultur ausleben können

Auch der rumänische Staatschef Johannis beschwor den Geist Europas – gerade in der aktuellen Lage sei der Zusammenhalt auf dem Kontinent umso wichtiger. Und im Gespräch mit BR24 betonte er, dass Landsmannschaften wie der Zusammenschluss der Sudetendeutschen, der Donauschwaben oder der Siebenbürger Sachsen, die durch die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, sehr zeitgemäß seien: "Europa soll zusammenrücken. Aber innerhalb Europas soll jeder seinen Platz haben und seine Kultur, seine Sprache ausleben können."

Motto: Dialog überwindet Grenzen

Die Sudetendeutschen stünden für das gute Miteinander, betonte auch Bundesvorsitzender Bernd Posselt. Er begrüßte beim Festakt auch mehrere Vertreter Tschechiens. Das Pfingsttreffen steht unter dem Motto "Dialog überwindet Grenzen" - dazu werden bis Montag auch zahlreiche Tschechinnen und Tschechen erwartet. In zahlreichen Veranstaltungen geht es vor allem um Kultur und Brauchtum in Böhmen.