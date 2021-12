Lauterbach wird Gesundheitsminister, SPD-Regierungsteam steht

Die Namen von neun Bundesministerinnen und -ministern der Grünen und der FDP waren bereits bekannt, sieben weitere hat nun auch die SPD benannt. Der designierte Kanzler Olaf Scholz stellte die vier Frauen und drei Männer am Montag im Willy-Brandt-Haus vor.

Vier Frauen und drei Männer übernehmen die SPD-Ressorts

Scholz betonte bei der Vorstellung, es entspreche "der Gesellschaft, in der wir leben", dass die Frauen die Hälfte der Macht bekämen. Er sei "sehr stolz darauf", das zu realisieren. Scholz hatte bereits lange vor der Bundestagswahl eine paritätisch besetzte Bundesregierung angekündigt. "Sicherheit wird in dieser Regierung in den Händen starker Frauen liegen", sagte Scholz weiter und stellte die hessische Landesvorsitzende Nancy Faeser als neue Innenministerin vor. Als ihr "besonderes Anliegen" bezeichnete Faeser den Kampf gegen "die größte Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, den Rechtsextremismus." Die bisherige Justizministerin Christine Lambrecht wird neue Verteidigungsministerin.

Lauterbach wird neuer Bundesgesundheitsminister

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach soll Bundesgesundheitsminister werden. Die meisten Bürger hätten sich gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach sei und dass er Karl Lauterbach heiße, sagte Scholz. "Er wird es." Die Corona-Pandemie sei "noch lange nicht vorbei". Lauterbach gab sich in seinem Antritts-Statement kämpferisch. "Wir werden den Kampf gegen die Pandemie gewinnen", sagte Lauterbach und warnte zugleich, die Pandemie werde länger dauern, als viele denken.

Geywitz wird Bauministerin, Schulze Entwicklungsministerin

Hubertus Heil bleibt Bundesminister für Arbeit und Soziales. Die Potsdamerin Klara Geywitz soll Ministerin für Bauen und Wohnen werden. Mit ihr hatte sich Scholz vor zwei Jahren erfolglos um den Parteivorsitz beworben. Die bisherige Umweltministerin Svenja Schulze übernimmt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Chef des Bundeskanzleramtes im Range eines Ministers wird Wolfgang Schmidt.

Zuvor Kritik an später Bekanntgabe der SPD-Minister

Im Vorfeld war kritisiert worden, dass die SPD ihre Minister erst spät benennen wollte. Vor allem in der Frage, wer Gesundheitsminister wird, hatten sich viele angesichts der Corona-Pandemie eine schnellere Entscheidung gewünscht. Der scheidende SPD-Chef Norbert Walter-Borjans verteidigte am Samstag die späte Bekanntgabe der Ministerinnen und Minister der SPD. "Wir gehen Schritt für Schritt vor", sagte er im Deutschlandfunk. Es sei richtig, sich erst auf die Festlegung der Inhalte zu konzentrieren.

Das Bundeskabinett der Ampel-Koalition

Am Wochenende hatten SPD und FDP auf ihren Parteitagen wie erwartet dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Das Votum der Grünen-Basis steht noch aus - das Ergebnis der Urabstimmung wird am Mittag bekanntgegeben. Mit der Benennung der SPD-Ministerinnen und -Minister sind alle Ressorts in der neuen Bundesregierung verteilt. Vereidigt werden soll das Kabinett am Mittwoch. Das ist die Regierungsmannschaft der drei Parteien:

Bundeskanzler: Olaf Scholz (SPD)

Kanzleramtsminister: Wolfgang Schmidt (SPD)

Bundesgesundheitsminister: Karl Lauterbach (SPD)

Bundesverteidigungsministerin: Christine Lambrecht (SPD)

Bundesinnenministerin: Nancy Faeser (SPD)

Bundesminister für Arbeit und Soziales: Hubertus Heil (SPD)

Bundesbauministerin: Klara Geywitz (SPD)

Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Svenja Schulze (SPD)

Bundesminister für Wirtschaft und Klima: Robert Habeck (Grüne)

Bundesaußenministerin: Annalena Baerbock (Grüne)

Bundesumweltministerin: Steffi Lemke (Grüne)

Bundeslandwirtschaftsminister: Cem Özdemir (Grüne)

Bundesfamilienministerin: Anne Spiegel (Grüne)

Bundesfinanzminister: Christian Lindner (FDP)

Bundesminister für Verkehr und Digitales: Volker Wissing (FDP)

Bundesjustizminister: Marco Buschmann (FDP)

Bundesbildungsministerin: Bettina Stark-Watzinger (FDP)