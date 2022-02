BR24live 10 Uhr: Lauterbach und Wieler zur Corona-Lage

Alles andere als erfreut war Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angesichts der Ankündigung aus Bayern: Im Freistaat wird die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitssektor, die eigentlich ab Mitte Märze hätte gelten sollen, de facto erst einmal ausgesetzt. Das hatte der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder (CSU) am Montag verkündet.

Lauterbach warnte umgehend vor den Folgen: "Laxe Vollzugsregeln der einrichtungsbezogenen Impfpflicht können nicht nur das Leben der älteren Menschen mit schwachem Immunsystem gefährden. Dazu gefährden sie auch die Glaubwürdigkeit von Politik."

Lauterbach für Lockerungen "deutlich vor Ostern"

Auch was mögliche Öffnungen angeht, ist Bayern vorgeprescht. So soll die Sperrstunde in der Gastronomie, die zwar ohnehin nur noch in fünf Bundesländern gegolten hatte, in Zukunft wegfallen. Außerdem sind in den Bereichen Kultur und Sport in Zukunft wieder mehr Zuschauer möglich.

Zum Artikel "Sperrstunde wird aufgehoben - künftig 3G beim Friseur"

Auch Lauterbach selbst hat bereits Lockerungen in Aussicht gestellt. Allerdings nicht so bald. Wenn Mitte/Ende Februar tatsächlich die Fallzahlen heruntergehen sollten und es gelungen sei, einen großen Teil der Bevölkerung vor schwerer Krankheit und Tod zu schützen, dann sei für ihn ganz klar, "dass man dann in die Lockerungen übergeht", so Lauterbach.

Zahl der Intensivpatienten relativ stabil

Die Zahl der Menschen, die wegen oder mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch betreut werden müssen, ist seit Tagen mehr oder weniger stabil. Und das bei stetig steigenden Fallzahlen. Die überwiegende Mehrheit auf den Intensivstationen ist laut DIVI-Register über 50 Jahre alt, nämlich 83,7 Prozent (Stand 07.02. 14.00 Uhr). 38,4 Prozent sind über 70. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen mit oder wegen Corona sind seit mehreren Wochen ebenfalls weitgehend stabil.

Wieler innerhalb der Regierung zuletzt umstritten

Ab 10 Uhr informieren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), RKI-Präsident Lothar Wieler und Rolf Apweiler, Direktor European Bioinformatics Institute des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie in der Bundespressekonferenz über die aktuellsten Entwicklungen in der Corona-Krise.

Wieler war im Zuge der Verkürzung des Genesenenstatus zuletzt in die Kritik geraten. Die FDP forderte zwischenzeitlich seine Ablösung. Auch aus den Bundesländern kam Kritik. Ein Antrag Bayerns, den Status von drei wieder auf sechs Monate zu verlängern, lehnten die Länder-Ressortchefs aber mehrheitlich ab. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte von Kommunikationsproblemen mit dem RKI gesprochen, sich inhaltlich aber hinter die Verkürzung gestellt.

BR24 überträgt die Bundespressekonferenz ab 10 Uhr im Livestream.