Karl Lauterbach: "Stehen am Beginn einer schweren dritten Welle"

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich gegen Urlaube für Geimpfte mit Impfpass ausgesprochen. Ein solcher Schnellschuss sei medizinisch nicht vertretbar, sagte Lauterbach in der Rundschau im BR-Fernsehen. "Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir überhaupt nicht, ob die Geimpften sich anstecken können oder ob sie sogar ansteckend sein könnten nach einer Infektion."

Man wisse noch nicht, so Lauterbach, wie das wirke bei den Mutationen, welcher Impfstoff sich hier auswirke. "Zumindest ist das zum jetzigen Zeitpunkt ein unverantwortlicher Vorschlag. Man müsste dann unterscheiden: Wann ist die Impfung erfolgt? Mit welchem Impfstoff? Welche Antikörperreaktion wurde gesehen? Welche Immunität? All das ist jetzt unklar."

Lauterbach warnt vor Lockerungen

Lauterbach warnte in dem Interview generell vor Lockerungen. Man stehe am Beginn einer schweren dritten Welle, insbesondere aufgrund der britischen Virus-Mutation B 1.1.7. "Wenn wir jetzt schon mehr geimpft wären, wenn wir die Impfstrategie verändert hätten, so dass wir schneller die Erstimpfung bringen könnten oder die Tests vorbereitet hätten, dann könnte man lockern. All dies muss in den nächsten Wochen passieren. Bis dahin sind aus meiner Sicht gravierende Lockerungen ein Fehler."

Man müsse jetzt überall, wo es geht, FFP2-Masken empfehlen und die Quarantäne umsetzen. Derzeit wisse man nicht, ob die vorhandenen Quarantäne-Regeln auch eingehalten werden, so Lauterbach. Schulen seien bei Lockerungen in jedem Fall in den Vordergrund zu stellen, insbesondere die Grundschulen. Diese könnten sicher betrieben werden, wenn man zweimal pro Woche mit einem Antigentest die Schüler teste.

Lauterbach: "Müssen dritte Welle in den Griff kriegen"

"Ich würde die Teststrategie vorbereiten. Optimal wäre eine Teststrategie, dass in den Betrieben und in den Schulen unter Anleitung zweimal pro Woche ein Selbsttest stattfindet." Wenn das gelernt sei, dann könne man die Teststrategie ausdehnen und vielleicht die ein oder andere Öffnung machen. Aber erst einmal müssen wir die dritte Welle so in den Griff bekommen."