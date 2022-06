Lauterbach: Corona-Sommerwelle ist Realität geworden

Ein wenig durchschnaufen: Das haben sich viele Menschen angesichts der Corona-Höchstwerte im vergangenen Winter in Deutschland vom Sommer erhofft. Und lange Zeit sah es auch relativ gut aus: Sinkende Infektionszahlen und weniger Auslastung auf den Intensivstationen haben den Bund im Frühjahr zu weitreichenden Lockerungen der Schutzregeln veranlasst. Doch Experten warnen: Die rasche Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5 könnte Verschärfungen der Maßnahmen wieder notwendig machen - und das nicht erst in der kälteren Jahreszeit.

Lauterbach geht dieses Jahr nicht von einem "Sommereffekt" aus

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bereits erneut zur Vorsicht gemahnt. In der "Rheinischen Post" äußerte er sich nun besorgt über den momentanen Anstieg der Corona-Infektionszahlen. "Die angekündigte Sommerwelle ist leider Realität geworden", so der SPD-Politiker. "Das bedeutet auch für die nächsten Wochen wenig Entspannung."

Weil die aktuelle Virusvariante sehr leicht übertragbar sei und fast alle Vorsichtsmaßnahmen ausgelaufen seien, verpuffe in diesem Jahr der Sommereffekt in der Pandemie, erklärte der Minister weiter. "Älteren und Vorerkrankten empfehle ich daher dringend, sich noch mal impfen zu lassen", betonte Lauterbach: Das würde nicht unbedingt eine Infektion, aber zumindest schwere Krankheitsverläufe verhindern.

Freiwilliges Maskentragen und vierte Impfung

In Deutschland erhielten laut Bundesgesundheitsministerium bisher 5,2 Millionen Menschen eine zweite Auffrischungsimpfung. Das sind 6,3 Prozent der Bevölkerung. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg zuletzt wieder sprunghaft an: Am Dienstag gab das Robert Koch-Institut die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bundesweit mit 447,3 an. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 199,9.

Lauterbach hat die Bevölkerung deshalb auch wieder zum freiwilligen Tragen von Masken in Innenräumen aufgefordert. Das Maskentragen in Innenräumen und eine vierte Impfung seien "die besten Gegenmittel" gegen das Virus.

Omikron Subtyp BA.5 breitet sich rasant aus

Bei der Omikron-Sublinie BA.5, die derzeit zu steigenden Corona-Fallzahlen beiträgt, gehen Fachleute aktuell bereits von hohen Anteilen in Deutschland aus. Für diese Woche sei anhand der bisherigen Ausbreitungsgeschwindigkeit anzunehmen, dass BA.5 40 bis 50 Prozent ausmache, sagte der Vorsitzende des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM), Michael Müller. Er rechne mit einer weiteren Ausbreitung bis etwa Mitte Juli und im Zuge dessen mit hoch bleibenden Infektionszahlen. In Ländern wie Portugal hat der Erreger schon für eine neue Welle gesorgt.

Wieso gerade diese Mutante einen so großen Einfluss auf das Infektionsgeschehen hat, erklärt der Epidemiologe Timo Ulrichs von der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin: "Die Untervariante BA.5 ist noch ansteckungsfähiger als alle Varianten zuvor, kann sich also auch unter den für das Virus widrigen Bedingungen im Sommer verbreiten." Zudem könne BA.5 nach bisherigem Kenntnisstand dem Immunsystem entwischen, selbst wenn es schon Kontakt zu Omikron-Varianten hatte, mahnt Ulrichs. Auch vollständig Geimpfte seien nicht vor einer Infektion gefeit. "Das bedeutet, es kommt eine große Anzahl von Wirten für die Verbreitung in Frage."