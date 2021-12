Lauterbach: Kein Lockdown über Weihnachten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich gegen einen Lockdown in Deutschland vor Weihnachten ausgesprochen. Es gehe vielmehr darum, die Menschen aufzuklären, was über die Feiertage möglich sei und was nicht. Das sagte der SPD-Politiker am Sonntag dem "Bericht aus Berlin" in der ARD.

In einem "Bild"-Talk nannte Lauterbach auch in der bevorstehenden Omikron-Welle einen harten Lockdown unwahrscheinlich.

Gegen die fünfte Welle "boostern"

Gleichzeitig warnte Lauterbach vor der Omikron-Variante. Sie werde eine fünfte Infektionswelle auslösen, diese lasse sich nicht mehr ganz aufhalten. Um die Welle abzumildern, setzt der Gesundheitsminister darauf, in hohem Tempo Corona-Impfungen aufzufrischen.

Zentrale Botschaft sei, dass man mit einer Booster-Kampagne diejenigen schützen könne, die sonst besonders gefährdet wären. In den Niederlanden gilt wegen der Omikron-Variante seit heute ein neuer Lockdown.

Der Minister kündigte an, Ergebnisse des neuen Expertenrats der Bundesregierung werde es noch am Sonntag geben, es handle sich um "sehr relevante Empfehlungen". Auf deren Grundlage werde dann diskutiert, so der Gesundheitsminister.

Lauterbach: Neue Regeln bei Einreise aus Großbritannien richtig

Die Einstufung von Großbritannien als Virusvariantengebiet mit Reiseeinschränkungen ab Montag nannte Lauterbach einen wichtigen Schritt nach vorne. Er würde sich aber auch wünschen, dass Reisende noch bei Ankunft einen weiteren PCR-Test machen müssten, "um absolut sicher zu sein".

Vorbereitung auf Arbeitsausfälle in fünfter Corona-Welle

Das Bundesgesundheitsministerium bereitet sich laut Lauterbach gemeinsam mit dem Corona-Krisenstab auf die Folgen einer fünfte Welle vor. Dabei gehe es auch darum, die sogenannte kritische Infrastruktur zu schützen, falls es zu größeren Arbeitsausfällen von Berufsgruppen wie Polizisten und Feuerwehrleuten kommt, so Lauterbach.

Außerdem gebe es vorbereitete Krisenpläne vom Robert Koch-Institut, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und der Katastrophenhilfe, sowie vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die derzeit zusammengetragen würden.