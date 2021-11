Lauterbach rechnet in weiteren Bundesländern mit Teil-Lockdowns

Nachdem Sachsen und Bayern am Freitag Einschränkungen des öffentlichen Lebens besonders in Corona-Hotspots angekündigt hatten, rechnet der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mit ähnlichen Schritten auch in anderen Bundesländern. Die Fälle würden weiter steigen, weil "die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, nicht sofort wirken. Das heißt also, wir sind in eine so schwierige Lage gekommen, dass es auch in anderen Bundesländern - zumindest in Teilen anderer Bundesländer - so hohe Fallzahlen geben wird, auch Hospitalisierungen geben wird, dass wir dort auch also lokal Dinge schließen müssen", sagte er im Deutschlandfunk.

"Wir müssen jetzt wirklich richtig Ernst machen"

Dem Portal "t-online" sagte er außerdem: "Ich hoffe wirklich, dass wir ähnlich drastische Maßnahmen wie in Österreich noch verhindern können. Aber das heißt eben auch: Wir müssen jetzt wirklich richtig ernst machen. Anders wird es uns nicht gelingen." Ganz Österreich geht ab Montag in einen erneuten Lockdown.

Hospitalisierungsrate kein "optimaler Parameter"

Lauterbach kritisierte zudem die Hospitalisierungsrate. Diese sei "alles andere als ein optimaler Parameter", sagte Lauterbach "t-online". So käme es zum Beispiel zu Verzögerungen bei den Meldungen. Zudem würden nur Fälle der vergangenen sieben Tage aufgenommen. Dieser Vorlauf sei zu kurz. Oft dauere es von der Infektion bis zur Aufnahme im Krankenhaus länger, betonte Lauterbach. Er hoffe, dass die Länder "nicht nur auf die Hospitalisierungsrate gucken. Denn allein damit werden sie es schwer haben, rechtzeitig gegenzusteuern".