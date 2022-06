Lauterbach rät wegen steigender Corona-Inzidenz zum Maskentragen

Inzidenz steigt rasch an

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner steigt seit Tagen an. Von Montag auf Dienstag sprang sie deutlich von 331,8 auf 447,3. Gezählt wurden dabei 105.840 neue Corona-Fälle. 107 Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Neue Omikron-Varianten legen deutlich zu

Nach dem aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts verzeichneten zuletzt vor allem die Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 ein starkes Wachstum. In beiden Fällen verdoppelte sich der Anteil in der 21. Kalenderwoche – bei BA.4 auf 2,1 Prozent und bei BA.5 auf zehn Prozent.

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Daten zu Virusvarianten beziehen sich stets auf einen Zeitraum vor zwei Wochen.

Sublinie BA.5 schon bei 50 Prozent?

Der Vorsitzende des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM), Michael Müller, glaubt, dass diese Anteile inzwischen drastisch gestiegen sind. Bei den Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5, die derzeit zu steigenden Corona-Fallzahlen beitragen, sei für diese Woche aufgrund der bisherigen Ausbreitungsgeschwindigkeit anzunehmen, dass BA.4 15 bis 16 Prozent des Infektionsgeschehens ausmache und BA.5 40 bis zu 50 Prozent. Er rechne mit einer weiteren Ausbreitung bis etwa Mitte Juli und hohen Infektionszahlen.

Impfung trägt zu "anderem Sommer" bei

In jedem Fall werde dieser Sommer aber "anders sein als die Sommer zuvor", so Müller. "Er kann auch anders gelebt werden", sagte er mit Blick auf die hohe Rate an Menschen in der Bevölkerung, die durch Impfung und/oder Infektion Kontakt mit Sars-CoV-2 hatten. In Deutschland erhielten laut Bundesgesundheitsministerium bisher 5,2 Millionen Menschen eine zweite Auffrischungsimpfung. Dies sind 6,3 Prozent der Bevölkerung.