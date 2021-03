Der ewiger Mahner: Corona-Politiker Karl Lauterbach im Porträt

Der Mann polarisiert. Schon immer. Selbst in seiner eigenen Partei, der SPD, rollen einige die Augen, wenn sein Name fällt. Und der Name von Prof. Dr. Karl Lauterbach, dem studierten Epidemiologen und Gesundheitsökonomen, fällt in dieser Corona-Pandemie noch häufiger als sonst. Der 58-jährige Lauterbach ist ein unermüdlicher Warner in dieser Krise, er liest beinahe jede wissenschaftliche Studie zum Thema und bespricht sie dann auf seinem Twitter-Account, dem weit mehr Menschen folgen als dem Bundesgesundheitsminister. Seine Aufklärungsarbeit hat dem Vater von fünf Kindern sehr viel Aufmerksamkeit beschert - auch negative bis hin zu Morddrohungen. Lauterbach aber lässt nicht locker.

Keine Talkshow ohne "Karlchen Überall"

Der Gesundheitsschutz ist dem Gesundheitsexperten der SPD-Bundestagsfraktion ein echtes Anliegen. Dabei ist der Mann noch nicht einmal Mitglied im Gesundheitsausschuss: Zu Beginn der Legislaturperiode wurde er von seiner Partei in den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz verbannt. Das war noch vor der Pandemie, Lauterbach war ein einfacher Abgeordneter ohne große Aufgaben.

Dann aber kam Corona, und mit der Pandemie kam Lauterbachs Popularität zurück. Kaum eine Talkshow ohne "Karlchen Überall", wie ihn böse Stimmen bereits in der Vergangenheit wenig freundlich bezeichnet hatten. Dass er bei Markus Lanz ein Abo oder eine Couch stehen hätte, streitet er milde lächelnd ab. Aber wenn er angerufen wird, um seine Ansichten zur Pandemie zu äußern, kommt er fast immer.

Salzarm und fleischlos: Auch beim Essen achtet Lauterbach auf Gesundheit

Karl Lauterbach schläft weniger als er seinen Patienten raten würde, sagt er, er brauche aber auch wenig Schlaf, das habe er sich in seiner Studienzeit in den USA so angewöhnt. Er treibt Sport, isst salzarm und kein Fleisch, Fisch allerdings schon. Sein Lieblings-Cocktail ist weniger schillernd als seine Auftritte im Fernsehen und geradezu verblüffend konservativ: Gin-Tonic.