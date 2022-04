Karfreitag: Ukrainer und Russen gemeinsam beim Kreuzweg in Rom

Am Karfreitag betet Papst Franziskus wieder in der beeindruckenden Atmosphäre am römischen Kolosseum den Kreuzweg. An 14 Stationen wird dabei an das Leiden Jesu von seiner Verurteilung bis zur Kreuzesabnahme erinnert. Seit 1964 meditieren Pilger aus aller Welt den Kreuzweg, die Via Crucis, am Kolosseum. Mehrere Zehntausend Gläubige nehmen daran teil. Pandemie-bedingt fand der Kreuzweg 2020 und 2021 mit nur wenigen Mitfeiernden auf dem Petersplatz statt.

Kreuzweg am Karfreitag wieder beim Kolosseum

Erstmals seit Ausbruch der Pandemie wird der Kreuzweg am Karfreitag 2022 nun wieder am Kolosseum begangen. Anlässlich des laufenden "Jahrs der Familie" in der Katholischen Kirche haben heuer verschiedene Familien die Meditationstexte zu den 14 Kreuzweg-Stationen geschrieben, ausgehend von ihrer konkreten Lebenssituation.

Es sind eindringliche persönliche Zeugnisse. Sie erzählen von Wut und Verzweiflung, Angst, Not und Trost. Der Vatikan beauftragt jedes Jahr eine andere Gruppe mit dem Verfassen der Texte. 2021 hatten Kinder und Jugendliche die Meditationen verfasst, im Jahr 2020 Häftlinge.

Ukrainische und russische Familie: Verzweiflung über den Krieg

2022 sind unter den Verfassern beispielsweise eine Familie mit Adoptivkindern, eine mit einer schwerkranken Mutter sowie eine ukrainische und eine russische Familie. Gemeinsam haben sie den Text für die vorletzte Kreuzweg-Station "Jesu Tod am Kreuz" geschrieben.

Darin bringen sie ihre Verzweiflung über die Schrecken des Krieges zum Ausdruck: "Warum ist unser Land so dunkel geworden wie Golgatha?", schreiben sie. Und weiter: "Wo bist du, Herr? Warum hast du unsere Familien auf diese Weise auseinandergerissen? Warum haben wir nicht mehr den Willen zu träumen und zu leben?"

"Wir wissen, dass Du uns liebst, Herr, aber wir spüren diese Liebe nicht, und das macht uns verrückt. Wir wachen morgens auf und sind für ein paar Sekunden glücklich, aber dann erinnern wir uns schnell daran, wie schwierig es sein wird, sich zu versöhnen." Aus der Kreuzweg-Meditation 2022, gemeinsam geschrieben von einer ukrainischen und russischen Familie

Der Plan, dass nun eine ukrainische und russische Familie gemeinsam die Kreuzweg-Meditation begehen, stößt in der Ukraine auf Kritik. Unter anderem vom ukrainischen Botschafter am Heiligen Stuhl und dem griechisch-katholische Erzbischof von Kiew, Swjatoslaw Schewtschuk: "Ich halte diese Idee für nicht ratsam und zweideutig, da sie den Kontext der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine nicht berücksichtigt", erklärte Schewtschuk am Dienstag in einem Schreiben.

Franziskus: "Lasst uns einen Osterfrieden schließen"

Papst Franziskus hat den Krieg in der Ukraine in den vergangenen Wochen immer wieder kritisiert und die "abscheulichen Massaker und Grausamkeiten an wehrlosen Zivilisten" in der Ukraine verurteilt.

Nach seiner Palmsonntagsmesse sagte er auf dem Petersplatz: "Legt eure Waffen nieder! Lasst uns einen Osterfrieden schließen". Der Osterfrieden solle aber nicht dazu genutzt werden, "die Waffen neu zu laden und die Kämpfe wieder aufzunehmen", sondern mit ernstgemeinte Verhandlungen und der Bereitschaft, zum Wohle des Volkes einige Opfer zu bringen, zum Frieden zu gelangen.

"Denn was für ein Sieg ist das, der eine Fahne auf einen Trümmerhaufen setzt?" Papst Franziskus am Palmsonntag

Präsident Selenskyj lädt Papst in die Ukraine ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Papst Franziskus schon kurz nach Beginn des Krieges nach Kiew eingeladen. Auch das Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine, Swjatoslaw Schewtschuk, bat, dass der Papst "so schnell wie möglich" kommen möge. Der Papst prüfe derzeit, ob er die Einladung annehmen wird, sagte er Anfang April gegenüber Journalisten.