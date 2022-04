Wachsende Kritik an Friedensgeste des Vatikans zu Karfreitag

Es ist als Geste der Versöhnung und des Friedens geplant: Bei der Kreuzwegmeditation in Rom, zu der an Karfreitag mehrere Zehntausend Menschen vor dem Kolosseum zusammenkommen, sollen in diesem Jahr die Familien einer ukrainischen Krankenschwester und einer russischen Studentin gemeinsam ein Kreuz tragen. Gemeinsam haben sie auch den Meditationstext für die vorletzte Kreuzweg-Station "Jesu Tod am Kreuz" verfasst.

Verzweiflung über Schrecken des Krieges

Darin bringen sie ihre Verzweiflung über die Schrecken des Krieges zum Ausdruck: "Warum ist unser Land so dunkel geworden wie Golgatha?", schreiben sie. Und weiter: "Wo bist du, Herr? Warum hast du unsere Familien auf diese Weise auseinandergerissen? Warum haben wir nicht mehr den Willen zu träumen und zu leben?"

Die beiden Frauen verbindet schon vor Kriegsausbruch eine Freundschaft. So wie zwischen vielen Russen und Ukrainern, sagte die Russin Albin den Vatikan-News: "Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele familiäre Bindungen es zwischen den Ukrainern und Russen gibt: Viele Russen leben in der Ukraine und viele Ukrainer in Russland. Es ist eine Tragödie, die beide Völker betrifft. Ich bin sicher, dass weder das russische noch das ukrainische Volk diesen Krieg wollen. Jeder Mensch möchte ein normales Leben führen."

Bei ihrer ukrainischen Freundin Irina habe sie sich entschuldigt. Doch Irina ist der Meinung, dass ihre Freundin keine Schuld trifft: "Dieser Konflikt wurde von den Menschen nicht gewollt. Wir sind alle Geschwister. Wir sind zwei benachbarte Völker mit vielen Gemeinsamkeiten", so die Ukrainerin. Mit ihrem gemeinsamen Auftritt beim Kreuzweg wollen sie ein Friedens-Signal senden und ihrer Hoffnung auf Liebe und Frieden in der Welt Ausdruck verleihen.

Kritik an Friedensgeste: "unverständlich und beleidigend"

Doch in der Ukraine wuchs in den vergangen Tagen die Kritik an den Plänen des Vatikans für den diesjährigen Kreuzweg. Nach dem ukrainischen Botschafter am Heiligen Stuhl kritisierte auch der griechisch-katholische Erzbischof von Kiew, Swjatoslaw Schewtschuk, dass eine ukrainische und eine russische Familie gemeinsam das Kreuz tragen und einen Text vortragen sollen.

In einer Erklärung schrieb Schewtschuk am Dienstag, dass die geplanten Texte und Gesten der 13. Kreuzweg-Station "unverständlich und sogar beleidigend" seien. Vor allem angesichts des für nach Ostern erwarteten zweiten, noch blutigeren Angriffs russischer Truppen auf Städte und Dörfer. "Gesten der Versöhnung zwischen unseren Völkern", so Schewtschuk, seien erst nach Kriegsende möglich, dann wenn "die Verantwortlichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit" verurteilt seien.

Auch der christlich-orthodoxe Theologe Gegorios Vlantis von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bayern sieht die Angelegenheit kritisch: "Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht", sagte er gegenüber BR24. "Ein gemeinsamer Auftritt von Russen und Ukrainern will zwar eine Friedens- und Versöhnungsbotschaft vermitteln, ist aber künstlich, verfrüht und klingt eher unangenehm belehrend", so Vlantis. Die Versöhnung brauche ihre Zeit, setzte Gerechtigkeit voraus und sei während eines aktiven Kriegsgeschehens mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht einfach.

Falsche Neutralität des Vatikans?

Die Geste am Kolosseum könne als falsche Neutralität interpretiert werden, so der Theologe weiter. Die Sorge der ukrainischen Christen, die immer noch nicht aus dem Munde des Papstes eine namentliche Kritik gegen den Aggressor gehört haben, könne er nachvollziehen.

"Leider kommen in den letzten Wochen aus dem Vatikan Signale, die das Gegenteil dessen erreichen könnten, was sie beabsichtigen. Sie sind zu zweideutig und vermitteln den Eindruck einer gewissen Gleichstellung Russlands und der Ukraine. Wenn alle an diesem Krieg schuld sind, ist letztendlich keiner schuld daran. Angesichts bestimmter Statistiken in Russland, die behaupten, dass sehr viele das Vorgehen Putins unterstützen, wäre ich ebenfalls sehr vorsichtig gegenüber Aussagen, die Wünsche und Ansichten ganzer Völker betreffen. Auch Gebetstexte sind differenzierungsbedürftig." Gegorios Vlantis von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bayern

Auf die Kritik aus der Ukraine ging Papst Franziskus laut der Nachrichtenagentur KNA bei seiner Generalaudienz am Mittwoch nicht direkt ein. Er betonte aber den Unterschied zwischen politisch-weltlichen Friedenskonzepten und dem von Jesus Christus. Gottes Friede sei unbewaffnet, folge "dem Weg der Sanftmut und des Kreuzes", so der Papst.

Präsident Selenskyj lädt Papst in die Ukraine ein

Antonio Spadaro, Chefredakteur der Jesuiten-Zeitschrift "Civilta cattolica" und Vertrauter des Papstes verteidigte die Pläne eines gemeinsamen Auftritts der ukrainischen und russischen Familien an Karfreitag: Franziskus sei Seelsorger und kein Politiker. "Er handelt im Geist des Evangeliums und der Versöhnung, auch gegen jede sichtbare Hoffnung", schrieb Spadaro am Mittwoch in einem Beitrag für die Zeitung "Il Manifesto".

In der Ukraine erhofft man sich eine deutlichere Positionierung des Papstes. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Papst Franziskus schon kurz nach Beginn des Krieges nach Kiew eingeladen. Auch das Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine, Swjatoslaw Schewtschuk, bat, dass der Papst "so schnell wie möglich" kommen möge. Der Papst prüfe derzeit, ob er die Einladung annehmen wird, sagte er Anfang April gegenüber Journalisten.