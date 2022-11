Kardinal Woelki unter Druck - Staatsanwaltschaft ermittelt

Wegen einer möglichen Falschaussage im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Ins Rollen gebracht hat das Ermittlungsverfahren eine frühere Mitarbeiterin der Personalabteilung des Erzbistums.

Sie habe es nicht mehr ausgehalten, "Dinge aus erster Hand zu wissen, die den öffentlichen Aussagen von Kardinal Woelki widersprechen", sagt Hildegard Dahm. Die frühere Assistentin des Personalchefs im Erzbistum Köln spricht im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger den Fall des früheren Sternsinger-Präsidenten Winfried Pilz an.

Gegen den 2019 verstorbenen Pilz werden Missbrauchsvorwürfe erhoben. Der Kölner Erzbischof Woelki hatte in einem presserechtlichen Verfahren gegen die "Bild" versichert, mit dem Fall erst im Juni diesen Jahres befasst worden zu sein. Doch Hildegard Dahm will Woelki den Fall bereits 2015 in einer Excel-Liste mit weiteren Missbrauchsfällen übermittelt haben.

"Das hat den Kardinal nicht interessiert"

Sie habe es gut gemeint. "Ich dachte, so etwas sollte mein Erzbischof wissen, auch für sein Herangehen als Seelsorger", sagt sie im Interview. "Ich wollte alles dafür tun, dass er das Amt gut ausüben kann." Doch als sie später ihren Chef fragte, was Woelki zu ihrer Liste gesagt habe, soll dieser geantwortet haben: "Das hat den Kardinal überhaupt nicht interessiert."

Auch wenn Kardinal Woelki sich die Liste möglicherweise nicht angesehen hat, Hildegard Dahm sagt, wenn er gewollt hätte, dann hätte er vom Fall wissen können. Sie habe ihn jedenfalls "ganz eindeutig" damit befasst. "Deshalb war ich auch so entsetzt über die Selbstdarstellung des Kardinals in der Öffentlichkeit."

"Bewusstes Wegschauen und Vertuschen"

Es ist erst das zweite Mal, dass in Deutschland eine Staatsanwaltschaft gegen den leitenden Bischof einer katholischen Diözese ermittelt. Zuvor war nur gegen den früheren Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden - wegen falscher eidesstattlicher Äußerungen in Zusammenhang mit einem Erste-Klasse-Flug nach Indien.

Im Fall Woelki war der Anfangsverdacht für die Staatsanwaltschaft bislang noch zu gering, um Ermittlungen einzuleiten. Doch das Interview mit Hildegard Dahm habe den Anlass gegeben, die Ermittlungen aufzunehmen, so Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer.

Dahms Ausführungen sprächen dafür, "dass es in der Führungsspitze des Erzbistums mindestens eklatante Versäumnisse, wenn nicht ein bewusstes Wegschauen und Vertuschen gegeben hat", so Stephan Rixen, Vorsitzender der Unabhängigen Aufarbeitungskommission für den sexuellen Missbrauch im Erzbistum Köln.