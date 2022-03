Kardinal Woelki bietet Papst Amtsverzicht an

Kardinal Rainer Maria Woelki hat dem Papst nach eigenen Worten seinen Amtsverzicht angeboten. Das teilte er in einer am Aschermittwoch veröffentlichten Erklärung mit, nachdem der nach einer rund fünfmonatigen Auszeit in sein Erzbistum Köln zurückgekehrt war.

Woelki: Habe Papst meinen Amtsverzicht angeboten

Papst Franziskus werde darüber "zu gegebener Zeit" entscheiden, teilte das Erzbistum Köln am Mittwoch mit. Das Kirchenoberhaupt habe "angeordnet", dass Woelki seinen Dienst wieder aufnehme.

Im Erzbistum Köln hat vor allem die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen zu einer Vertrauenskrise geführt. Franziskus erklärte nach einer Untersuchung, Woelki habe in diesem Zusammenhang "große Fehler" vor allem in der Kommunikation gemacht, aber keine Verbrechen vertuschen wollen. Wegen der Querelen befand sich Woelki seit Oktober in einer mit Papst Franziskus vereinbarten "geistlichen Auszeit", die er nun beendet hat.

Proteste vor Kölner Dom

Auf der Kölner Domplatte veranstaltete die Reforminitiative Maria 2.0 heute eine Kundgebung gegen die Rückkehr Woelkis. Sie fordert einen tiefgreifenden Wandel in der katholischen Kirche. Woelki komme zurück "gegen jeden Wunsch", sagte Sprecherin Maria Mesrian am Mittwoch dem Radiosender WDR5.

Man halte davon nicht viel. "Aber für uns ist wichtig, dass man sich nicht nur auf den Kardinal fixiert", erklärte die Theologin. Es gehe nicht nur um eine Person, sondern es gehe um ein System. Die Kirche habe eine Struktur, die keine Machtkontrolle kenne, die willkürlich handle. "Deshalb muss dieses System kontrolliert werden", sagte Mesrian.

Diözesanrat: Gläubige sollen über Woelkis Zukunft mitentscheiden

Der Geschäftsführer des Diözesanrats, Norbert Michels, hatte zuvor an Kardinal Woelki appelliert, dass der Erzbischof nach seiner Rückkehr ins Amt "auf die Menschen zugeht, ihnen zuhört und sich mit ihnen auseinandersetzt". Nach Ansicht Michels muss "jeder Bistumsleiter ein Kommunikator an sich sein". Wenn er das nicht könne, dann sei er "fehl am Platz", sagte er in der Bayern 2-radioWelt.

Außerdem plädiert Michels dafür, dass die Gläubigen im Erzbistum über Woelkis Zukunft mitentscheiden können. "Man muss auch in unserer katholischen Kirche anfangen umzudenken und das Kirchenvolk miteinbeziehen in gewisse Entscheidungen", so der Geschäftsführer des Diözesanrats.

Zum Artikel: "Bayerische Katholikin wirft Kardinal Woelki Machtmissbrauch vor"

Mehrere Personen stellen Strafanzeige gegen Woelki

Mit der Wiederaufnahme seiner Amtsgeschäfte als Erzbischof von Köln droht Kardinal Rainer Woelki nun weiteres Ungemach von juristischer Seite. Nach der Verurteilung eines katholischen Priesters aus dem Erzbistum Köln wegen jahrzehntelangen Missbrauchs wird nun möglicherweise auch gegen die Bistumsleitung ermittelt.

Mehrere Personen hätten Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Köln gegen Woelki und andere führende Bistumsvertreter wegen ihres Umgangs mit dem Fall des Missbrauchsserientäters U. eingereicht, berichtete der "Kölner Stadt-Anzeiger". Die Anzeige-Erstattenden sähen im Verhalten der Bistumsleitung eine vorsätzliche Beihilfe durch Unterlassen oder auch eine fahrlässige Körperverletzung zulasten der Opfer. Unabhängig von den Anzeigen werde die Staatsanwaltschaft von Amts wegen prüfen, ob Bistumsvertreter sich im Fall U. strafbar gemacht hätten, sagte ein Sprecher der Behörde der Zeitung.