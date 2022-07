Kardinal Müller nennt Synodalen Weg eine Illusion

Der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, räumt dem "Synodalen Weg" keine Chance auf Umsetzung ein. Die deutschen Katholiken gäben sich einer Illusion hin, so der Kurienkardinal. Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge erklärte Müller: Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) sollten aufhören, den Eindruck zu erwecken, dass sie durch ihren nationalen Prozess die katholische Weltkirche in wesentlichen Punkten nach ihrem Gutdünken umkrempeln könnten.

Müller hatte 2017 sein Amt verloren

Müller war im Jahr 2012 von Papst Benedikt XVI. zu Präfekten der Glaubenskongregation ernannt worden. Die Glaubenskongregation ist eine vatikanische Behörde. Sie soll die katholische Glaubenslehre fördern und vor Abweichungen schützen. 2017 verlor Müller sein Amt unter dem jetzigen Papst Franziskus.

Müller: Kirche wurde von Jesus "entworfen"

Kurienkardinal Müller begründete seine Kritik am Synodalen Weg nun so: Der Grund sei nicht, dass der Vatikan diktatorisch auf seinen Überzeugungen beharre oder Macht ausüben wolle. Der Grund sei, dass die Kirche von Jesus Christus eingesetzt und entworfen worden sei. Müller wörtlich: "Wir haben keine Vollmacht, diese Ordnung zu verändern."

Schon vorher harsche Kritik aus dem Vatikan

Der Synodale Weg in Deutschland strebt Reformen in den Bereichen Sexualmoral, Stellung der Frau und Ehelosigkeit der Priester an. Erst vor kurzem war aus dem Vatikan eine Erklärung - ohne Namen, Datum und Absender gekommen. Sie wurde versendet über den Verteiler des vatikanischen Presseamtes. In der Erklärung hieß es, ein Synodaler Weg in Deutschland sei "nicht befugt, die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten". Grund zur Sorge gäben eine mögliche "Verletzung der kirchlichen Gemeinschaft und Bedrohung der Einheit der Kirche".

Theologe: Einheitsmeinung fördert Zersplitterung

Der Theologe Christian Tauchner widerspricht solchen Befürchtungen. Vielfalt sei keine Gefahr für die Kirche - im Gegenteil. "Wenn gleiche Regeln ohne Rücksicht auf verschiedene Kulturen durchgesetzt werden, ist die Gefahr der Zersplitterung viel größer", sagte der Missionswissenschaftler den Zeitungen der Verlagsgruppe Bistumspresse (Sonntag) in Osnabrück.