Kardinal Marx nimmt erneut Stellung zu Missbrauchsfällen

Im Mittelpunkt des Bischofstreffens stand das Thema sexueller Missbrauch durch Geistliche. In den kirchlichen Akten der Jahre 1946 bis 2014 hatte ein Forscherteam Hinweise auf 3.677 Betroffene sexueller Übergriffe und auf rund 1.670 beschuldigte Priester, Diakone und Ordensleute gefunden. Die Experten gehen zudem von weiteren Fällen aus, die nicht in den Akten erfasst sind.

Der "Wendepunkt" in der katholischen Kirche blieb bisher aus

Bei der Vorstellung der Studie hatten die Bischöfe um Entschuldigung gebeten und bekannt, man habe viel zu lange geleugnet, weggeschaut und vertuscht. Kardinal Marx hatte wiederholt von einem nun nötigen Wendepunkt der Kirche gesprochen. Welche konkreten Folgen damit für den Klerus verbunden sein könnten, ließ er bislang aber offen.

Die Kirche vor Strukturänderungen?

Marx hatte lediglich angedeutet, dass die Bischöfe im Laufe der Woche auch über mögliche Strukturänderungen in der Kirche beraten wollten. Die mit der Untersuchung beauftragten Wissenschaftler hatten problematische Strukturen in der katholischen Kirche als eine Ursache für die Missbrauchsfälle ausgemacht. Sie nannten in diesem Zusammenhang die ausgeprägte klerikale Macht Einzelner, die Verpflichtung der Priester zur Ehelosigkeit (Zölibat) sowie einen "problematischen Umgang" mit dem Thema Sexualität.