Kardinal Marx: Immer mehr Waffen führen nicht zu Frieden

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat sich mit Blick auf den Ukraine-Krieg gegen eine Fokussierung auf eine militärische Lösung gewandt. Frieden werde nie mit Waffen hergestellt, so der Erzbischof von München und Freising am Samstag im "Interview der Woche" von BR24. Es sei richtig, Waffen an die Ukraine zu liefern. Aber es brauche auch die Diplomatie. "Wir müssen schauen: Wie kommt man wieder heraus? Eine Exit-Strategie. Man kann nicht dabei stehenbleiben, ständig weiter zu rüsten, ständig mehr Waffen zu liefern", so Marx. "Der Friede kommt nicht durch Waffen."

Gleichzeitig warnte Marx davor, der Ukraine bedingungslos jede Art von Unterstützung zu versprechen. Es müsse jede Art von Eskalation vermieden werden, so der Kardinal. Er verwies auf die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar. Dort habe mancher mit Blick auf die Ukraine gesagt: "Wir stehen an eurer Seite, whatever it takes." Er habe sich dann gefragt, was diese Aussage bedeute, die Ukraine mit allem zu unterstützen, was auch immer nötig sei, so Marx. "Ich habe dann die jungen Soldaten, die im Raum waren, angeschaut und dachte: Was bedeutet das? Bedeutet das, dass irgendwann auch noch mehr Waffen, vielleicht sogar Soldaten geschickt werden?"

Marx warnt vor der Rhetorik von Sieg und Niederlage

Alle erklärten, keine Kriegspartei sein zu wollen. "Das heißt, am Ende will man keinen sogenannten Dritten Weltkrieg. Und dann muss man im Szenarien entwickeln, was denn das Ende sein könnte, wenn das Ende nicht das ist, Russland zu besiegen. Deswegen: Die Rhetorik von Sieg und Niederlage hilft da nicht weiter." So gebe es eine ständige Eskalation und "unglaublich viele Opfer".

Sorge bereite ihm eine ungezügelte Aufrüstung weltweit, so der Kardinal weiter. Es sei eine Illusion, dass mehr Investitionen in Waffen die Welt sicherer machen würden. Die Politik dürfe nicht zugunsten der Aufrüstung bei anderen Zukunftsthemen sparen, etwa beim Klimawandel oder der sozialen Gerechtigkeit, forderte Marx. "Wir brauchen auch da Mittel, um eine gerechte und nicht polarisierte Gesellschaft herzustellen. Und deswegen macht mir das doch große große Sorge, dass jetzt das militärische Feld so aufgerüstet wird."

Mehr Denkmäler für Friedensstifter

Mit den Worten in der Bergpredigt, wonach jene selig seien, die Frieden stifteten, fordere Jesus keinen radikalen Pazifismus, so der Kardinal weiter. Vielmehr habe er jene in Blick, die für Frieden sorgten.

"Ich habe oft gedacht, wir könnten eigentlich in unseren Städten und Kommunen mehr Denkmäler haben für die Friedensstifter, also für die Leute, die mit friedlichen Mitteln etwas herbeigeführt haben oder die auch nach einem Krieg Frieden gestiftet haben." Kardinal Reinhard Marx

In den Städten, etwa auch in München, dominierten jedoch immer noch Denkmäler für Militärs. "Die Könige sitzen auf ihren Pferden und Denkmälern. Also, die, die Krieg geführt haben, sind die großen Helden. Das ist ja schon völlig daneben."