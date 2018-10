Kardinal Marx hofft auf Aussagen zu Missbrauch in Papstdokument

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat die Hoffnung geäußert, dass Papst Franziskus sich in seinem abschließenden Schreiben zur Bischofssynode über Jugend und Kirche zum Umgang mit Missbrauch äußert. Das Thema sei nicht in den Ortskirchen aller Länder gleich präsent, räumte er am Mittwoch im Vatikan ein. Dennoch sei es bei den Beratungen der noch bis Sonntag andauernden Beratungen der Bischöfe aus aller Welt Thema gewesen.

Marx: Frauenfrage drängt

Die katholische Kirche müsse sich darum bemühen, ihre Glaubwürdigkeit Schritt für Schritt wiederaufzubauen, mahnte der Münchener Erzbischof. Bei der Missbrauchsfrage gehe es "im Tiefsten um einen Missbrauch von Macht". Marx forderte in diesem Zusammenhang dringend, Frauen stärker an Entscheidungsprozessen in der Kirche zu beteiligen. "Die Frauenfrage ist drängend, sie ist keine Frage von morgen", betonte er kurz vor dem Abschluss der Synode. Wenn weibliche Gläubige nicht stärker beteiligt würden, drohe die Kirche, sie zu verlieren.

Die Synodenväter werden zum Abschluss der zweiwöchigen Beratungen im Vatikan über ein gemeinsames Dokument abstimmen. Auf dieser Grundlage erarbeitet der Papst sein sogenanntes nachsynodales Schreiben an die Gläubigen.